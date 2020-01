Stopničke za prebujenega Timija Zajca!

Timi Zajc se je po težkih tednih prebudil in prišel do stopničk svetovnega pokala.

Timi Zajc se je po težkih tednih prebudil in prišel do stopničk svetovnega pokala. Foto: Sportida

V nemškem Titisee-Neustadtu je imel slovenski skakalni tabor razlog za zadovoljstvo. Zlasti Timi Zajc, ki je s tretjim mestom prišel do stopničk. Domen Prevc se je prav tako spogledoval z njimi, a ga je v drugo polomil. Nasmeh na obrazu je imel tudi Anže Lanišek, ki je bil šesti. Poljak Dawid Kubacki je zmagal še v nedeljo, vendar je skupni zmagovalec Titisee-Neustadt Five postal Rjoju Kobajaši, ki je za nagrado prejel 25 tisoč evrov.

"Manjka pika na i," je pred odhodom v Nemčijo poudarjal glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj. Stopničke so bile velike želja, potem ko so se naši skakalci sukali okoli desetega mesta. A so bile obenem še predaleč.

Verjetno tudi sam ni pričakoval, da bo do njih kot prvi skočil Timi Zajc, ki je imel v zadnjem obdobju nekaj težav. Zlasti na tekmah se mu ni sestavilo tako, kot si je želel.

In v Titisee-Neustadtu je dočakal najsvetlejši trenutek sezone. V soboto je bil že z desetim mestom naš najboljši, v nedeljo pa je še stopil na plin. Po prvi seriji sicer ni kazalo, da bo tako visoko, saj je bil sedmi, zato pa je v drugo z izvrstnim skokom napredoval vse do tretjega mesta. Tako se je veselil tretjih posamičnih stopničk v karieri. Pred tem mu je to uspelo v Sapporu in na letalnici v Oberstdorfu, kjer je lani zmagal.

Timi Zajc v družbi Dawida Kubackega in Rjojuja Kobajašija. Foto: SZS

Premočna sta bila le izjemna Dawid Kubacki in Rjoju Kobajaši. Zmage se je veselil Poljak, skupne v boju za Titisee-Neustadtu Five (šteli so se skoki na sobotni in nedeljski tekmi ter petkov kvalifikacijski) pa Japonec, ki je za nagrado prejel 25 tisoč evrov.

Nasmešek na obrazu je imel tudi Anže Lanišek, ki je skočil na šesto mesto, kar mu bo dalo krila za nadaljevanje sezone.

V igri za stopničke je bil po prvi seriji na petem mestu Domen Prevc, ki pa je v drugo naredil napako in občutno nazadoval po razpredelnici vse na 27. mesto. Do točk sta skočila še njegova brata Peter in Cene, ki sta bila soseda na 18. oziroma 19. mestu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Nemec Karl Geiger še vedno rumeno majico, pred drugim Avstrjicem Stefanom Kraftom ima 83 točk prednosti.

Skakalna karavana se bo po tekmah v Titisee-Neustadtu preselila na Poljsko, kjer jih v Zakopanah konec prihodnjega tedna čakata ekipna (sobota) in individualna tekma (nedelja).

Izidi, Titisee-Neustadt: 1. Dawid Kubacki (Pol) 283,3 točke (143,0/133,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 283,0 (147,0/134,0)

3. Timi Zajc (Slo) 271,6 (137,0/134,0)

4. Stephan Leyhe (Nem) 269,2 (135,0/140,5)

5. Karl Geiger (Nem) 266,2 (137,5/134,0)

6. Anže Lanišek (Slo) 264,3 (136,5/135,0)

7. Yukiya Sato (Jap) 262,1 (143,0/129,0)

8. Piotr Žyla (Pol) 260,0 (141,0/129,5)

9. Constantin Schmid (Nem) 259,9 (134,0/136,5)

10. Marius Lindvik (Nor) 259,5 (135,0/133,0)

...

18. Peter Prevc (Slo) 246,3 (134,0/133,5)

19. Cene Prevc (Slo) 244,5 (133,0/129,5)

27. Domen Prevc (Slo) 221,8 (143,5/113,0)

... Svetovni pokal, skupno (15): 1. Karl Geiger (Nem) 886 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 803

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 795

4. Dawid Kubacki (Pol) 764

5. Marius Lindvik (Nor) 545

6. Kamil Stoch (Pol) 474

7. Daniel-Andre Tande (Nor) 447

8. Philipp Aschenwald (Avt) 414

9. Peter Prevc (Slo) 395

. Johann Andre Forfang (Nor) 395

11. Anže Lanišek (Slo) 367

...

20. Timi Zajc (Slo) 217

21. Domen Prevc (Slo) 216

33. Cene Prevc (Slo) 54

36. Rok Justin (Slo) 37

62. Tilen Bartol (Slo) 3

65. Anže Semenič (Slo) 1

Titisee-Neustadt, posamična tekma, druga serija

Titisee-Neustadt, posamična tekma, prva serija

Kako so se slovenski skakalci odrezali v poskusni seriji 3. Domen Prevc 140 m

7. Timi Zajc 132,5 m

12. Anže Lanišek 128 m

17. Peter Prevc 127,5 m

22. Cene Prevc 126,5

34. Rok Justin 123 V poskusni seriji je bil prepričljivo najboljši Avstrijec Stefan Kraft, ki je skočil kar 142 metrov in z enega zaletnega mesta nižje kot Domen Prevc. Drugi je bil s 135 metri sobotni zmagovalec Dawid Kubacki, za našega skakalca pa sta se zavihtela Rjoju Kobajaši in Kamil Stoch.

