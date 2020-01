Slovenski skakalci so v torek v Planici opravili večurni trening. V prvi vrsti so naredili preskok na večjo napravo, saj so v Predazzu nastopali na srednji skakalnici, ta konec tedna pa bodo na delu v Titisee-Neustadtu, kjer je skakalnica zelo velika.

"Bistveno večja je. V zadnjem delu je že kar letalnica," poudarja glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.

In Slovenci imajo radi nekoliko večje naprave, čeprav so se tudi v Italiji dobro znašli na manjši. Sicer glavnega presežka ni bilo, zato pa je več skakalcev skočilo med dobitnike točke. V nedeljo so bili štirje med najboljšo petnajsterico – najvišje je bil na sedmem mestu Peter Prevc.

"Vsi so bolje skočili kot na treningu v Predazzu. Na tekmi so dobro realizirali. V Nemčiji bi se zdaj radi približali stopničkam. Nekaj orožij imamo. Manjka še tista pika na i. Da bi dobili od dve do tri metre in bi bili takoj v igri," razmišlja prvi mož stroke.

V Nemčiji bodo ob Petru skakali še Anže Lanišek, Domen Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Rok Justin. Skrbijo jih slabši skoki mladega Zajca. Na novoletni turneji se je lepo začel sestavljati, nato pa na zadnji postojanki v Bischofshofnu spet izgubil stik. V Predazzu je bil na prvi tekmi 29., na drugi spet zgrešil prostor med najboljšo trideseterico.

"Ni druge, da grize in vztraja"

"Potrebuje več sproščenosti, samozavesti, odločnosti. Za mladega fanta je to nova situacija. Prej je šlo z nadarjenostjo vse linearno gor. Potem se mu je ustavilo in je potreben drugačen pristop. Drugače je treba razmišljati, se še bolj truditi. Ni druge, kot da grize in vztraja. Na treningih je sicer v redu. Bomo videli, kako bo to prenesel na tekmo. Velikokrat je bilo že v Planici super, na tekmi drugače."

Zato pa pozitivno preseneča Cene Prevc, ki je bil v petkovih kvalifikacijah v Italiji celo četrti, na tekmah nato 15. in 19. ter še tretjič zaporedoma prišel med dobitnike točk. "Cene prijetno preseneča. Morda mu je šla manjša skakalnica na roko. Nekoliko izgublja v zadnjem delu faze leta. Bomo videli v Neustadtu, kjer je večja skakalnica. Upam, da bo nadaljeval tako."

Timi Zajc se lovi in na tekmi ne najde pravih skokov. Foto: Sportida

Zato pa je reprezentanca za to sezono že izgubila Tilna Bartola, ki se je odločil za operacijo meniskusa v kolenu. Težave so se vlekle že dalj časa, je dejal Bertoncelj: "Že od zgodaj jeseni. Identično poškodbo ima, le da na drugem kolenu kot lani. Genetsko okvaro ima. Zdaj je treniral z bolečino. Videlo se je, da ne more skakati. Nato pride do zavore v glavi. Upam, da bo drugo koleno po operaciji prav tako dobro služilo. Operacija mu ni mogla uiti. Meniskus je zdaj zašit, učvrščen. Verjamemo, da bo bolje držalo. Več časa bo moral posvetiti preventivi."