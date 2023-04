Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpska smučarska Tina Robnik se je odločila, da sklene tekmovalno kariero. Razloge bo pojasnila v četrtek, a lahko predvidevamo, da so to poškodbe. Samo v pravkar končani sezoni se je soočila z dvema in jo zato tudi predčasno končala, še pred februarskim svetovnim prvenstvom.