''Hvala za podporo,'' se je 31-letna Tina Robnik, ki v tej sezoni doživlja kalvarijo, saj so ji hujše poškodbe preprečile, da bi se lahko družila z belo karavano, zahvalila za vse tople besede. V zadnjih dneh, ko je v ljubljanskem kliničnem centru prestala že dve operaciji, jih ne manjka. Po prvi operaciji še ni bilo jasno, kako hudo so jo skupile križne vezi. ''Stanje je boljše kot so pričakovali, v prihodnosti bo potrebna rekonstrukcija samo sprednje križne vezi. Trenutni načrt je, da po šestih mesecih odstranijo železo in opravijo rekonstrukcijo sprednje križne vezi,'' je pojasnila Robnikova, vesela, da je bila operacija uspešna.

V tej sezoni svetovnega pokala je osvojila dve točki z 29. mestom na drugem veleslalomu v Kranjski Gori, po hudi poškodba kolena, ta se je zgodila ravno pred začetkom vrhunca sezone, svetovnega prvenstva v Franciji, pa je znova za dlje časa oddaljena od tekmovanj. Že septembra lani si je ob padcu na treningu v Saas Feeju poškodovala koleno in izpahnila ramo. Zaradi nove poškodbe bo izpustila preostanek sezone 2022/23. Čaka jo še dolgo okrevanje, vsaj do jeseni.

Robnikovo skozi vso kariero spremljajo težave s poškodbami. Marca 2018 si je poškodovala levo koleno, najhuje pa jo je skupila na uradnem treningu smuka pred mladinskim svetovnim prvenstvom leta 2011 v Crans Montani, ko si je pri hudem padcu zdrobila tri vretenca in bila nato dolgo odsotna.