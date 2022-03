Lov slovenskih skakalcev na medaljo

Ob 16.30 se bo svetovno prvenstvo začelo s prvo od štirih serij. Danes bosta na sporedu dve, drugi polčas bo v soboto. Skupek štirih poletov se bo nato seštel in dobili bomo junake letošnjega svetovnega prvenstva v poletih.

Aktualni prvak je Nemec Karl Geiger, ki je bil decembra 2020 najboljši na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Srebro je takrat osvojil Norvežan Halvor Egner Granerud, bron še en Nemec Markus Eisenbichler.

V petkovih kvalifikacijah je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft, ki je tudi osrednji favorit za zmago. Letalnica v Vikersundu mu leži, na njej je postavil tudi svetovni rekord, ki še vedno znaša 253,5 metra.

Slovenski skakalci so na trening skokih in kvalifikacijah postavljali trdno osnovo za morebiten skok na zmagovalni oder. Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc so možje, ki bodo branili slovenske barve. V kvalifikacijah je bil na tretjem mestu naš najboljši Lanišek. Četrti je bil Domen, Timi, ki je imel na treningu obakrat najboljši dosežek, je bil enajsti in Peter 16.

V nedeljo bo še ekipna preizkušnja za medalje.