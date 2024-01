Upajo na več sreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek bi morali skakalci na svetovnem prvenstvu v poletih pod streho pospraviti trening poleta in kvalifikacije, a je bil veter premočan. Pihal je tudi do 7 m/s.

Ob 12.30 je nato postalo jasno, da se v četrtek ne bo nihče spustil po letalnici, da so kvalifikacije odpadle in da bo na tekmi nastopilo 47 skakalcev.

To pomeni, da jih bo osem odpadlo, saj je prijavljenih 55 skakalcev. Žal tudi eden od slovenskih orlov. Vsaka nacija ima namreč možnost nastopa s po štirimi skakalci – izjema so Norvežani, ki bodo nastopili s petimi, saj imajo v svojih vrstah aktualnega svetovnega prvaka iz Vikersunda Mariusa Lindvika.

Peter Prevc, Lovro Kos, ki je nekoliko zbolel in se v četrtek ni udeležil uradnega odprtja prvenstva, Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar si bodo skušali priskakati vstopnico za posamično preizkušnjo. Če bo veter nagajal še naprej, kot je sicer predvideno, bi morda moral glavni trener Robert Hrgota črtati posameznika tudi brez trening skoka. V tem primeru bi najverjetneje moral prižgati rdečo luč Jelarju, ki je prišel v ekipo iz celinskega pokala in po poškodbi Anžeta Laniška.