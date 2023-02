J. T. Boe piše zgodovino, slovenska naveza z najboljšo uvrstitvijo na tem SP

Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu v petem nastopu osvojil še peto zlato kolajno. V tekmi mešanih parov sta z Marte Olsbu Roeiseland ugnala Avstrijca Davida Komatza in Liso Hauser za slabih 14 sekund ter Italijana Tommassa Giacomela in Liso Vittozzi za 51. Polona Klemenčič in Jakov Fak sta bila sedma.

Boe je bil danes blizu temu, da ostane brez zlata. V zadnji predaji so se mu na prvem strelskem postanku zatresle roke in moral je celo v kazenski krog. Začasno sta to za vodstvo izkoristila Avstrijec in Italijan.

V smučini pa je Boe v naslednjih dveh krogih zamujeno nadoknadil, tudi na strelišču je bil na zadnjem postanku brezhiben in si priboril že 17. zlato odličje na svetovnih prvenstvih. Na večni lestvici za slovitim rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom zaostaja še za tri zmage, v Oberhofu pa ga čakata še nastopa z moško štafeto in tekma s skupinskim startom.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Prvi s petimi zlatimi odličji na enem SP

Zato pa je Boe postal prvi biatlonec, ki je na enem prvenstvu osvojil pet zlatih kolajn. Njegova rojakinja Roeiseland pa je na ženski večni lestvici s 13. zlato kolajno postala nova rekorderka. Doslej si je z 12 naslovi doslej delila z Nemko Magdaleno Neuner.

Sicer pa je bila sama končnica tekme manj zanimiva. Tudi boj za srebro se je danes razpletel predčasno, saj je moral Giacomel na koncu kar dvakrat v kazenski krog ter olajšal delo Avstrijcu, vseeno pa je imel dovolj prednosti, da je brez težav prišel do brona. Jakov Fak je v sodelovanju s Polono Klemenčič vknjižil sedmo mesto. Foto: Guliverimage

Polona Klemenčič in Jakov Fak sta z uvrstitvijo na sedmo mesto poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev na tekmovanju. Žal je Klemenčič tekmo začela s tremi popravami in na 18. mestu predala s skoraj minuto zaostanka. Nadaljevala sta dobro, Faku pa se je na koncu ponudila priložnost, da uvrstitev še izboljša. Tveganje in trije popravki na zadnjem streljanju pa k temu niso pripomogli.