Med 67 tekmovalkami iz 16 držav je Lampičeva drugič v sezoni prišla do točk tudi na razdalji, dvakrat pred tem v sprintih, eno tekmo konec prejšnjega tedna v Ruki pa je zaradi hudega mraza izpustila.

"Zelo sem zadovoljna, glede na to, da sem bila malce utrujena od včeraj. Tudi danes nisem popuščala. Morda bi lahko šlo nekaj sekund še hitreje, da bi ujela prvo dvajseterico, ampak sem vseeno zelo zadovoljna. To je bila super trening tekma in res vidim, da napredujem iz dneva v dan," je ocenila Lampičeva.

Anamarija Lampič je zasedla 23. mesto. Foto: Guliverimage

Karlssonova za las pred Johaugovo

Velik dvoboj na daljavo sta imeli Karlssonova in Johaugova, ki je šla pozneje na progo od skandinavske tekmice. Ves čas sta bili na vmesnih časih v razmaku dobre sekunde ali manj in s precejšnjo prednostjo pred ostalimi.

Na ciljni črti Norvežanki v boju desetink Švedinje ni uspela prehiteti in je ostala pri oseminsedemdesetih posamičnih zmagah v pokalu. Karlssonova je slavila tretjič, najboljša je bila že konec prejšnjega meseca v Ruki, na najvišji stopnički zmagovalnega odra pa je bila še ob koncu prejšnje sezone v Oslu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je vodstvo prevzela Karlssonova pred Johaugovo, tretja je najboljša sprinterka te zime in doslej vodilna Maja Dahlqvist iz Švedske. S 13. je na 17. mesto nazadovala Anamarija Lampič.

Izidi, prosto:

ženske, 10 km:

1. Frida Karlsson (Šve) 26:58,4

2. Therese Johaug (Nor) +0,3

3. Rosie Brennan (ZDA) 11,3

4. Helene Marie Fossesholm (Nor) 16,0

5. Natalija Neprjajeva (Rus) 28,5

6. Tiril Udnes Weng (Nor) 30,5

...

23. Anamarija Lampič (Slo) 1:21,6

... Svetovni pokal, skupno (5):

1. Frida Karlsson (Šve) 320

2. Therese Johaug (Nor) 260

3. Maja Dahlqvist (Šve) 227

4. Rosie Brennan (ZDA) 210

5. Jessie Diggins (ZDA) 163

6. Ebba Andersson (Šve) 126

...

17. Anamarija Lampič (Slo) 86

65. Eva Urevc (Slo) 4

...

