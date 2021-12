Trojno norveško slavje v Lillehammerju, Šimenc v ozadju

Drugi je bil Hans Christer Holund, ki je zaostal 1,6 sekunde, tretji pa Martin Loewstroem Nyenget (+17,5).

Ob 12. uri se bo začel še tek na 10 km prosto za ženske, na startni listi je tudi edina Slovenka Anamarija Lampič.

Izidi, prosto:

Moški, 15 km:

1. Simen Hagstad Krueger (Nor) 32:26,2

2. Hans Christer Holund (Nor) +1,6

3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 17,5

4. Aleksej Červotkin (Rus) 21,0

5. Michal Novak (Češ) 21,1

6. Didrik Toenseth (Nor) 27,2

...

62. Miha Šimenc (Slo) +2:47,2

Svetovni pokal, skupno (5):

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 256

2. Aleksandre Boljšunov (Rus) 233

3. Aleksej Červotkin (Rus) 162

4. Erik Valnes (Nor) 160

4. Sergej Ustjugov (Rus) 150

5. Aleksander Terentjev (Rus) 141

...