Anamariji Lampič v finalu zmanjkalo nekaj moči in bila na koncu šesta

Zmage se je med dekleti veselila Švedinja Maja Dahlqvist, druga je bila Američanka Jesie Diggins, tretja pa Norvežanka Tiril Udens Weng. Anamariji Lampič je na koncu zmanjkalo nekaj moč in na koncu zasedla šesto mesto. Za našo tekmovalko je v letošnji sezoni najboljša uvrstitev. Na uvodni tekmi v Ruki je bila osma.

*Rezultati v živo (ž)

*Rezultati v živo (m)



Četrtfinale:

Anamarija Lampič je tekmovala v četrti četrtfinalni skupini, kjer je zasedla 2. mesto. V njeni skupini je slavila Maja Dahlqvist, ki je bila tudi najhitrejša v kvalifikacijah. Tekmovalke v tej skupini so morali ponavljati štart, potem ko je Rusinja Tatjana Sorina prehitro štartala.



Polfinale:

Lampičeva je tekmovala v drugi polfinalni skupini, a že na začetku je imela naša tekmovalka imela veliko smole. Po zapletu s Švedinjo Johanno Hagstroem se ji je zlomila palica. Kmalu je dobila nadomestno palico, a kazalo je, da ne bo nič s finalnim nastopom. Lampičeva je v nadaljevanju vendarle uspela priključiti vodilnim tekmovalkam, v svoji skupini osvojila četrto mesto in po času uvrstila v veliki finale.



Finale:

V finalu so bile nasprotnice Anamarije Lampič Maja Dahlqvist (Šve), Jessie Diggins (ZDA), Tiril Udnes Weng (Nor), Emma Ribom (Šved) in Rosie Brennan (ZDA). Lampičeva je bila v začetku finala bolj v ozadju, pozneje se je uspela prebiti naprej, a na koncu je zmanjkalo nekaj moči. Na koncu se je morala naša najboljša tekačica na smučeh zadovoljiti s šestim mestom.

V kvalifikacijah najhitrejša Švedinja, Lampičeva 14

Dekleta so že dopoldan opravila s kvalifikacijami, kjer je Anamarija Lampič je zasedla 14. mesto (+7.02). Najhitrejša je bila Švedinja Maja Dahlqvist, druga je bila Norvežanka Tiril Udes Wng (+1.32), tretja pa Švicarka Nadine Faehndrich (+2.84).

V moški konkurenci sta slovenske barve branila Miha Šimenc in Janez Lampič. Oba pa se nista uspela uvrstiti v izločilne dvoboje. Oba sta bila spet skromna. Šimenc je bil v kvalifikacijah 50. (+10.12), Lampič pa je pristal na 58. mestu (+15.24). Najhitrejši je bil Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo.

Takole je še včeraj svoje smuči testirala Anamarija Lampič. Vir: SZS

Pri Anamariji je sicer že nekaj časa znano, da potrebuje nekaj tekem, da ujame pravi tekmovalni ritem. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič, lani najboljša šprinterka v svetovnem pokalu, bo znova v igri za najvišja mesta v šprintu v prosti tehniki. Naša najboljša tekačica na smučeh je bila na uvodni tekmi v Ruki osma. Po uvodni tekmi je dejala, da so imeli nekaj težav s servisom.

"Malce težav smo imeli s servisom. To je bila prva tekma letos, ko je bilo polovico servisa novega. Malce se moramo še pogovoriti, kaj je šlo narobe, a mislim, da sem dala vse od sebe," je po prvi tekmi povedala Lampičeva.

Pri Anamariji je sicer že nekaj časa znano, da potrebuje nekaj tekem, da ujame pravi tekmovalni ritem. V Lillehammerju je nazadnje tekmovala leta 2018 in takrat je v šprintu zasedla 29. mesto.

Tudi na Norveškem nizke temperature Fotografija dovolj nazorno kaže, kako hladno je bilo prejšnji konec tedna v Ruki. Foto: SZS

Na svetovnem pokalu v Ruki so tamkajšnje tekme zaznamovale izredno nizke temperature, saj so se te spustile pod minus 20 stopinj Celzija. Tekmovalcem pa vreme ne bo prizaneslo tudi v Lillehammerju, kjer bodo temperature pod minus 10 stopinj Celzija.