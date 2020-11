Švedinja prepričljivo najboljša na prvem sprintu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedinja Hanna Oeberg je zmagovalka ženske biatlonske sprinterske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Ob brezhibnem streljanju je za 23,9 sekunde ugnala Norvežanko Marto Olsbu Roiseland in njeno rojakinjo Karoline Offigstad Knotten. Oebergova je prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Lažje so po tekmi zadihale tudi Norvežanke, ki so na sobotni posamični tekmi ostale brez uvrstitve v deseterico.

Slovenski tabor z dosežki vnovič ne more biti zadovoljen. V prvih dveh tretjinah je prepričala predvsem Lea Einfalt, ki je bila po drugem streljanju kljub dvema kazenskima krogoma še na 46. mestu, v zadnjem krogu pa je močno popustila in zdrsnila na 69. mesto.

Po dve tarči sta zgrešili tudi Polona Klemenčič in Nina Zadravec ter osvojili 77. in 90. mesto, zato za Slovenke velja le ugotovitev, da so v primerjavi s sobotno tekmo vendarle nekoliko napredovale.

Svetovni pokal se bo nadaljeval v četrtek, ko bo Kontiolahti gostil še drugo serijo letošnjih tekmovanj.

Izidi:

ženske, 7,5 km:

1. Hanna Öberg (Šve) 21:01,4 (0 kazenskih krogov)

2. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) + 23,9 (0)

3. Karoline Knotten (Nor) 37,8 (0)

4. Johanna Skottheim (Šve) 44,9 (0)

5. Mona Brorsson (Šve) 50,1 (1)

6. Dsinara Alimbekava (Blr) 52,5 (1)

7. Tuuli Tomingas (Est) 56,0 (0)

8. Chloe Chevalier (Fra) 56,4 (0)

9. Msaren Hammerschmidt (Nem) 58,7 (0)

10. Olena Pidrušna (Ukr) 1:07,4 (1)

...

69. Lea Einfalt (Slo) 2:42,0 (2)

77. Polona Klemenčič (Slo) 3:01,8 (2)

90. Nina Zadravec (Slo) 3:42,6 (2) Svetovni pokal, skupno:

1. Hanna Oeberg (Šve) 96 točk

2. Johanna Skottheim (Šve) 91

3. Dorothea Wierer (Ita) 79

4. Dzinara Alimbekava (Blr) 72

5. Marte Olsbu Roiseland (Nor) 71

6. Mona Brorsson (Šve) 70

7. Karoline Knotten (Nor) 69

8. Lin Persson (Šve) 62

9. Maren Hammerschmidt (Nem) 61

. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 61

