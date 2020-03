Črne napovedi so se uresničile: Nemec po operaciji na dolgo okrevanje

Stephan Leyhe je v kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala v Trondheimu grdo padel in iztek zapustil s pomočjo zdravstvenega osebja. Pregledi so pokazali, da ima strgano križno vez in da mora pod nož.

Nesrečni Nemec je v Münchnu že prestal operativni poseg, zdaj ga čaka daljše okrevanje. "Operirali smo mu sprednjo križno vez, popravili tudi poškodovani meniskus. Preden bo lahko začel rehabilitacijo, bo ostal še nekaj dni v bolnišnici," je o operaciji dejal kirurg.

Padec Leyheja:

"Po pristanku sem začutil bolečino v kolenu, sledil je padec. Že pregled na magnetni resonanci je dal vedeti, da gre za težjo poškodbo. Žalostno, a zdaj se osredotočam na prihodnjo sezono. Najprej na okrevanje, ki me čaka v prihodnjih mesecih. Moj cilj je, da bi prihodnje leto lahko sodeloval na svetovnem prvenstvu v Oberstdrofu," pa je o neljubem dogodku za nemške medije povedal nesrečni 28-letnik.

Leyhe je v letošnji sezoni vknjižil sploh prvo zmago v svetovnem pokalu, veselil se je pred domačimi gledalci v Willingenu, kjer je postal tudi zmagovalec tako imenovanega Willingen Five.

Še šestkrat je stal na zmagovalnem odru (trikrat na ekipnih in trikrat na posamičnih tekmah), sezono, ki se je končala predčasno, pa končal kot šesti skakalec zime.

Slabe novice pa prihajajo tudi iz avstrijskega tabora. Jacqueline Seifriedsberger si je v Lillehammerju strgala križne vezi, tako da se odpravlja na večmesečni prisilni počitek. Seifriedsbergerjeva je sezono svetovnega pokala končala na 14. mestu v skupnem seštevku. Tudi ona je operacijo že prestala.

Tudi Jacqueline Seifriedsberger se je na turneji Raw-Air težje poškodovala. Foto: Sportida

"Sezona se ni končala po željah. Operacija je bila uspešna, zdaj se moram osredotočiti na okrevanje," je na družbenem omrežju zapisala 29-letnica.

Definitely not the way I planned to end this season.

The surgery went well and now it‘s time to focus on my recovery! 👀🤛🏼

Thanks for all the love, support, thoughts and kind messages. ❤️🙏🏼 I‘ll be back soon 💪🏼🤗 #nevergiveup #comebackstronger #upsanddowns #keeponfighting pic.twitter.com/2TMclyamKu