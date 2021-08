Sprememba načrta

Maja, junija in julija so bile na sporedu predvsem kondicijske priprave, konec julija so bili prvič v Saas-Feeju, v devetih dneh pa so smučali šest dni.

''Pripravljeni smo bili na Argentino, a smo morali načrt spremeniti. Jutri gremo za šest dni na Stelvio, potem se vrnemo za en teden, od 3. do nekje 15. septembra pa bomo v Saas-Feeju. Tako kot smo imeli že načrt za Argentino, bomo trening bolj usmerili v tehnični del, več bo poudarka na veleslalomu. Fantje so zagnani. Pred nami je seveda olimpijska sezona. Dobro delajo, motivacija na treningih je prav tako dobra. Klemen Kosi je zaenkrat še v fazi rehabilitacije, tako da čakamo, da se nam bo lahko pridružil na snegu. Občasno je z nami tudi Rok Ažnoh, ki trenira tudi pod vodstvom Klemna Berganta. Skušamo mu omogočiti čim boljše priprave," je uvodoma odgovorni trener Gregor Koštomaj.

Glavni trener Grega Koštomaj je sprva mislil odpeljalti ekipo v Argentino, vendar je prišlo do spremembe načrta. Foto: Mediaspeed

'V Argentini so zimske razmere, tu smo bolj odvisni od vremena, malo več je neznank. Dosti je umetnega snega, ki je tudi prepariran z vodo. Zamislili smo si, da bi imeli malo več primerjave s Kranjcem in Hadalinom, zdaj pa bo to malo težje, saj vsak sledi svojemu B načrtu, ki pa se ravno ne pokrivata. Tako bomo poskušali najti primerjave z drugimi ekipami. Če bo narava sodelovala, bomo tudi tu lahko imeli dobre pogoje,'' je nato še dodal o spremembah načrtov.

O tem, kaj sledi pripravam v Evropi, je Koštomaj na koncu rekel: ''Nekaj je še neznank. Če bodo tekme v Severni Ameriki, jih bo kar nekaj in na te moramo biti pripravljeni že ob koncu novembra. Po načrtu bomo odšli okoli 10. novembra v Copper Mountain na dober trening, da se tam maksimalno pripravimo na to ameriško turnejo. A te stvari morajo še potrditi, upam da korona ne bo v zadnjem trenutku spet kaj spremenila. Na to težko vplivamo, a s tem se poskušamo čim manj obremenjevati in delati svoje.''