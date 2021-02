Brez presenečenja: Norvežani so ekipni prvaki

Na svetovnem nordijskem prvenstvu v Oberstdorfu se v kombinaciji nadaljuje prevlada Norvežanov. Zmagali so tudi na moški ekipni tekmi, do zlate kolajne so se prebili z odličnim tekom, po skokih so bili Espen Bjoernstad, Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro in prvak v posamični konkurenci Jarl Magnus Riiber šele četrti.

Za vodilnimi Avstrijci so zaostajali 36 sekund, ki pa so jih z lahkoto nadomestili. Na koncu bronaste Avstrijce so prehiteli še olimpijski prvaki Nemci, ki so za zmagovalci zaostali 42,7 sekunde.

Prve tri reprezentance so bile razred zase, četrti Japonci so zaostali dve minuti in 13 sekund. Peti so bili Finci.

Slovencev ni bilo na startu.

Izidi: 1. Norveška 43:57,7

(Espen Bjoernstad, Jörgen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber)

2. Nemčija + 42,7

(Terence Weber, Fabian Riessle, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger)

3. Avstrija 49,1

(Johannes Lamparter, Lukas Klapfer, Mario Seidl, Lukas Greiderer)

4. Japonska 2:13,4

5. Finska 2:38,7

6. Francija 2:54,4

7. Italija 3:25,4

8. Češka 4:21,3

