Jakov Fak danes napada vrhunsko uvrstitev na SP

Biatlonce danes na svetovnem prvenstvu v Anterselvi čaka najdaljša, 20-kilometrska tekma s štirimi streljanji. Slovenski tabor še vedno čaka na vsaj eno vrhunsko uvrstitev in prav 20-kilometrska tekma bo prva nova priložnost, da Jakov Fak potrdi, da spada med najboljše na svetu.

Obenem bo za Jakova Faka pomembno tudi, da na tekmi doseže vsaj vidno uvrstitev in si s tem zagotovi nastop na nedeljski tekmi s skupinskim štartom. Tam bo nastopilo najboljših 15 tekmovalcev iz svetovnega pokala, Fak pa je trenutno 16.

Tem 15 se bo pridružilo še 15 najboljših iz Anterselve, med katerimi pa Faka po 45. mestu na šprintu in 21. v zasledovanju še ni. Za nedeljski nastop bo potreboval vsaj še eno uvrstitev okrog 20. mesta, vse pa bo nato odvisno od dosežkov tekmecev.

Ob Faku bodo nastopili še Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. Predvsem Tršan je v Italiji že dokazal, da se lahko znova uvrsti med dobitnike točk svetovnega pokala.

Napet obračun med Norvežani in Francozi

Martin Fourcade spada med osrednje favorite za svetovni naslov. Foto: Sportida V spopadu za zlato odličje gledalci znova pričakujejo napet obračun med reprezentanti Norveške in Francije ter glavnima junakoma zime Martinom Fourcadom in Johannesom Thingnesom Boejem, čeprav njuni sotekmovalci, predvsem Francozi s Quentinom Fillonom Mailletom in Emilienom Jacquelinom, dokazujejo, da imajo številna močna orožja za zlato.

Močne tekmovalce pa imajo tudi v drugih taborih, saj je Rus Aleksander Loginov osvojil odličje na obeh uvodnih posamičnih tekmah. Na uspeh upajo tudi Nemci, Italijani in še kdo.