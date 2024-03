Norvežan razred zase v Falunu, Ličefu zmanjkalo 12 sekund

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je danes z veliko prednostjo slavil še šestič zapovrstjo, sicer pa že 15. v tej sezoni. Če ga ne bi pred in med sezono pestile bolezni, zaradi katerih je izpustil tudi devet letošnjih tekem, bi Norvežan bržkone že osvojil nov veliki kristalni globus.

Tako v skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi njegov rojak Harald Oestberg Amundsen, danes osmi, ki ima pred zadnjo tekmo sezone 112 točk naskoka. Je pa Amundsen zato po današnji tekmi že osvojil mali kristalni globus za seštevek tekem na razdaljo. Klaebo je v petek v žep že pospravil mali kristalni globus za seštevek sprinta. Danes je za več kot 20 sekund za sabo pustil vso konkurenco.

Miha Ličef je zgrešil točke svetovnega pokala za 12 sekund. Foto: Grega Valančič/Sportida

Od štirih Slovencev je v težkih snežnih razmerah najvišje končal Miha Ličef, ki je z zaostankom 2:18,8 končal na 54. mestu in za 12 sekund zgrešil točke svetovnega pokala. Prvi se je na progo od Slovencev pognal Miha Šimenc, na koncu pa je za zmagovalcem zaostal 2:29,6 in bil 61.

Nejc Štern, 20-letnik se je v petek na svoji drugi tekmi v svetovnem pokalu prebil v izločilne boje sprinta in bil na koncu 24., že na debiju na torkovem sprintu v Drammnu pa prišel do prvih točk, je v svoji prvi tekmi na razdaljo osvojil 77. mesto, zaostal je 3:16,5. Anže Gros (+ 4:38,0) je bil 86.

V skupnem seštevku je najvišje Šimenc na 82. mestu s 162 točkami. Točke sta letos osvojila še Štern in Ličef.

Sezona svetovnega pokala se bo v nedeljo končala s preizkušnjama na 20 km prosto s skupinskim startom. Ženska tekma se bo začela ob 11. uri, moška pa ob 14.15.

Izidi, 10 km, klasično:

Moški:

1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 26:00,0

2. Iivo Niskanen (Fin) + 22,1

3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 24,0

4. Didrik Toenseth (Nor) 24,3

5. Henrik Doennestad (Nor) 27,6

6. Mika Vermeulen (Avt) 30,5

...

54. Miha Ličef (Slo) 2:18,8

61. Miha Šimenc (Slo) 2:29,6

77. Nejc Štern (Slo) 3:16,5

86. Anže Gros (Slo) 4:38,0

Vrstni red v svetonvnem pokalu (33/34):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2582 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2470

3. Erik Valnes (Nor) 2106

4. Pal Golberg (Nor) 1805

5. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1306

6. Friedrich Moch (Nem) 1232

...

82. Miha Šimenc (Slo) 162

138. Nejc Štern (Slo) 42

162. Miha Ličef (Slo) 18

...