Stefan Kraft z zmago potrdil veliki kristalni globus, Domen Prevc na stopničkah

Organizatorjem v Vikersundu je v soboto zagodlo vreme, tako da posamične tekme niso uspeli izpeljati. Prestavili so jo na nedeljsko dopoldne in se odločili, da bo štirideseterica individualno preizkušnjo opravila le v eni seriji, saj popoldne (15.30) sledi še druga posamična tekma s tremi serijami. V prvi bo tekmovalo prvih 30 v seštevku norveške turneje, v drugi prvih 20, v tretji pa le še najboljših deset.

Sprinterska zmaga se je končala z zmagoslavjem Avstrijca Stefana Krafta, ki je pristal pri 244,5 metra in za 7,8 točke prehitel rojaka Daniela Huberja, ki mu je z 247,5 metra uspela daljava dneva. Kraft je skočil z dveh zaletnih mest nižje od Huberja, s 13. zmago v tej sezoni pa podobno kot Nika Prevc uro pred njim potrdil veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala. Tretji veliki globus bo prejel v nedeljo, ko bo v Planici tradicionalni zaključek sezone.

Dolgo je na sprinterski tekmi vodil Domen Prevc, pristal je pri 236,5 metra, njegov polet pa je na koncu zadostoval za tretje mesto.

Peter Prevc je zasedel osmo mesto. V seštevku turneje in boja za mali kristalni globus je na drugem mestu. Foto: Guliverimage

Med deseterico sta končala še dva Slovenca. Timi Zajc (215,5) je bil sedmi, zmagovalec kvalifikacij Peter Prevc (223) pa se je zvrstil tik za njim. Do točk sta prišla tudi preostala varovanca Roberta Hrgote, Lovro Kos (211,5) je bil 18., Anže Lanišek (201,5) pa 19.

Vseh pet Slovencev bo nastopilo na popoldanski tekmi s tremi serijami. Začela se bo ob 15.30.

Skakalci se bodo po današnjem zgoščenem sporedu preselili v Slovenijo, kjer jih v drugi polovici prihodnjega tedna v Planici čaka tradicionalni zaključek svetovnega pokala.

Od četrtka do nedelje bo pestro v Planici. Foto: Vid Ponikvar

Začelo se bo s četrtkovimi kvalifikacijami, v petek sledi posamična tekma na Letalnici bratov Gorišek, v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična preizkušnja najboljše trideseterice. To bo tudi zadnja tekma v bogati karieri Petra Prevca.

