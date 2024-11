Veter nagaja v Ruki. Bodo skakalci dočakali kvalifikacije?

Smučarski skakalci so se iz Lillehammerja preselili na Finsko, kjer jih v Ruki v soboto in nedeljo čakata dve posamični preizkušnji. Kvalifikacije za prvo individualno tekmo so predvidene danes ob 17.10, a bo najverjetneje prišlo do sprememb, saj organizatorjem nagaja veter. Popoldanski trening so že večkrat prestavili. Po zadnji prestavitvi bi se trening lahko začel 16.15, a bo žirija o tem znova odločala ob 15. uri.

V kvalifikacije je prijavljenih 63 tekmovalcev iz 17 držav, med njimi je tudi pet Slovencev, ki se po norveški postaji niso vračali domov, pač pa so ostali na severu Evrope. Robert Hrgota bo tako znova računal na Domna Prevca (številka 22), Žaka Mogela (24), Lovra Kosa (28), Timija Zajca (42) in Anžeta Laniška (55). V Lillehammerju sta točke osvojila le Lanišek (dvakrat) in Zajc (enkrat).

V rumeni majici vodilnega je na Finsko pripotoval nemški veteran Pius Pachke.

Vremenska napoved za soboto, ko je tekma predvidena ob 17. uri, in nedeljo (15.15) je ugodnejša kot današnja.

Ruka, kvalifikacije