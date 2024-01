Nova priložnost za slovenski skok na vrh

Po izjemni sobotni navijaški kulisi, ko si je tekmo na Ljubnem ogledalo okoli 8.500 gledalcev, bo slovensko prizorišče svetovnega pokala znova dihalo z najboljšimi skakalkami na svetu.

Te ob 9.30 čakajo kvalifikacije, v katere je prijavljenih 49 tekmovalk, med njimi tudi 12 Slovenk. Na sobotno tekmo se je uvrstila deveterica, slovenski tabor pa upa, da se bo število za današnjo preizkušnjo še povečalo.

S številko 1 bo nastopila Lara Logar, sledile ji bodo Nejka Repinc Zupančič (2), Nika Krašovic (3), Živa Andrić (4), Urša Vidmar (5), Jerica Jesenko (14), Tina Erzar (19), Taja Bodlaj (21), Ajda Košnjek (24), Katra Komar (30), Nika Križnar (44) in ob koncu startne liste še vodilna skakalka zime Nika Prevc (49).

Več kot osem tisoč gledalcev si je ogledalo sobotno tekmo. Foto: www.alesfevzer.com

Prevčeva je v soboto zaostala le za avstrijsko veteranko Evo Pinkelnig, ki je nekoliko pokvarila slovensko zabavo pod Rajhovko, a jo veseli, da najstnica kljub nenajboljšim skokom in dejstvu, da si s skakalnico nista najbolj na ti, posega v vrh.

Že danes bo imela novo priložnost za napad na šesto posamično zmago te zime in kariere, kar bi bil nov slovenski rekord. Trenutno si prvo mesto s petimi zmagami deli z Niko Križnar, ki je v soboto zasedla peto mesto.

Prevčeva in Slovenke povečale prednost

Vodilna v svetovnem pokalu je v soboto še povečala prednost, pred najbližjo zasledovalko Juki Ito ima 119 točk prednosti, na tretje mesto se je prebila zmagovalka Pinkelnigova, ki zaostaja 182 točk.

Slovenke - do točk jih je prišlo šest, prvič tudi Tina Erzar (17. mesto) in Jerica Jesenko (28.) - so v pokalu narodov na prvem mestu nekoliko zvišale prednost pred Avstrijkami. Ta zdaj znaša 30 točk. Nadejajo se, da bodo danes dodobra izkoristili nacionalni paket in še dodatno ušli tekmicam v dvoboju za lovoriko.

Selitev v Nemčijo

Skakalke po današnji tekmi nove preizkušnje čakajo konec prihodnjega tedna, ko bodo v Willingenu tekmovale na dveh posamičnih tekmah.

Ljubno, kvalifikacije