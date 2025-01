V živo: Domen Prevc navdušil v Innsbrucku

Smučarski skakalci so se po dveh nemških postajah 73. novoletne turneje v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu preselili v Avstrijo. Na znameniti skakalnici Bergisel nad Innsbruckom pravkar potekajo kvalifikacije za sobotno tekmo. Skakalci so pred tem preizkusili napravo (HS 128) na dveh treningih. Na prvem se je izmed slovenskih orlov najbolj izkazal Anže Lanišek, na drugem pa je najdlje izmed vseh skočil Timi Zajc (131 metrov). Poskrbel je za peti najboljši rezultat drugega treninga in daljavo dneva.