Nova zmaga Italijanke, Slovenke brez stopničk

Slovenske smučarske skakalke bodo Rasnov zapustile brez osvojenih stopničk poletne velike nagrade. Potem ko je bila v soboto s četrtim mestom najvišje uvrščena 16-letna Tina Erzar, je tokrat na šestem mestu najvišje končala Nika Prevc. Takoj za njo sta se zvrstili Erzar in Ema Klinec. Do nekaj točk sta prišli še Jerica Jesenko in Ajda Košnjek. Znova je zmagala Italijanka Lara Malsiner, druga je bila Nozomi Marujama, tretja in četrta pa zmagovalkini rojakinji Annika Sieff in Martina Ambrosi.

Skakalci in skakalke se ta konec tedna na novo sezono pripravljajo tudi na poletnem grand prixu v Rasnovu, kjer je konkurenca okrnjena. Med skakalkami tako ni bilo Avstrijk, Nemk, Kanadčank, Japonke Sare Takanaši (vodilne v seštevku grand prixa pred tem koncem tedna) in Francozinje Josephine Pagnier.

Glavni trener Slovenk Jurij Tepeš je v Romunijo odpeljal zmagovalko lanske zimske sezone Niko Prevc, Emo Klinec, Tino Erzar, Ajdo Košnjek, Tajo Bodlaj in Jerico Jesenko. Po sobotni tekmi, ko je tik pod stopničkami končala Erzar, ki je bila najvišje uvrščena slovenska predstavnica, ni bil v celoti zadovoljen s prikazanim. "Jutri je še ena priložnost, jaz vem, da so dekleta sposobna več. Jutri je čas, da to tudi pokažemo," je po uvodni tekmi dejal Tepeš.

Današnja poskusna serija je znova napovedala slovenski boj za vrh, Prevc je bila z daljavo dneva prva, druga Klinec, Erzar pa šesta, a se na koncu tudi danes ni razpletlo po željah slovenskega tabora. Najvišje je na šestem mestu končala Prevc (86, 90 metrov), ki je bila za šest točk prekratka za stopničke. Takoj za njo sta se zvrstili četrta po prvi seriji Erzar (89, 87) in Klinec (85,5, 87,5), ki je zadržala osmo mesto.

Lara Malsiner Rasnov zapušča z dvema zmagama. Foto: Guliverimage

Na zmagovalni oder so skočile iste tri skakalke kot v soboto. Tudi tokrat je zmagala Italijanka Lara Malsiner. Po prvi seriji je zasedala drugo mesto, nato pa v finalu s skokom, dolgim 94 metrov, skočila do zmage. Za 1,7 točke je ugnala Japonko Nozomi Marujama, tretja je bila Italijanka Annika Sieff, ki je z Japonko zamenjala mesti. Pred slovensko trojico sta se nato zvrstili še ena Italijanka Martina Ambrosi in Japonka Kurumi Ichinohe.

Do točk sta tokrat od Slovenk skočili še Jerica Jesenko z 28. in Ajda Košnjek z 29. mestom, Taja Bodlaj pa se ni prebila do finala.

V skupnem seštevku grand prixa je vodstvo prevzela Malsiner, drugo mesto Sieff, tretja pa je Klinec.

Skakalke zadnja postaja poletnega grand prixa čaka prvi konec tedna oktobra v Klingenthalu.

Rasnov, poletni grand prix, posamična tekma

