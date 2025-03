Slovenci v deževni Planici v boj za novo zmago

V Planici, ki se je prebudila v deževno jutro, bo po dvojni petkovi slovenski zmagi, ob 9.30 na sporedu ekipna tekma. Slovenska zasedba v postavi Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek cilja visoko. Slovenci lahko z dobro uvrstitvijo še stopijo prednost v pokalu narodov trenutno tretjih Norvežanov, ki v Planici zaradi suspenzov niso v najmočnejši postavi. Poskusna serija bo ob 8.15.

Po rezultatsko sijajnem petku za slovenski tabor, ko je Domen Prevc s premierno individualno zmago na planiški letalnici potrdil mali kristalni globus v poletih, Anže Lanišek pa zasedel drugo mesto, bodo Slovenci tokrat nove stopničke napadali na ekipni preizkušnji. Ob Prevcu in Lanišku bosta nastopila še Lovro Kos in Timi Zajc.

V boju za zmago najvišje kotirajo prav varovanci Roberta Hrgote in Avstrijci. Na letalnici bratov Gorišek bo nastopilo deset ekipi, slovenska kot sedma. Prvi se bo po smučini spustil Kos, drugi Prevc, tretji Zajc, četrti pa Lanišek.

Vsi globusi so že oddani. Veliki kristal Avstrijcu Danielu Tschofenigu, mali Prevc, globus za zmago v pokalu narodov pa Avstrijcem. Slovenci so v tem seštevku četrti, imajo pa možnost, da na tretjem mestu ujamejo Norvežane. Ti zaradi razkrite afere z dresi zadnji mesec ne nastopajo v najmočnejši zasedbi, v Planici na petkovi tekmi sploh niso imeli nobenega predstavnika, saj se nikomur ni uspelo prebiti do vstopnice. Slovenci za Vikingi zaostajajo 424 točk.

Še naprej poteka boj za skupni seštevek Planice 7 (šteje vseh sedem poletov, tudi četrtkov kvalifikacijski), v katerem vodi Prevc.

To bo najverjetneje zadnja tekma kariere Nemca Markusa Eisenbichlerja, medtem ko bo Avstrijec Michael Hayböck zadnjič tekmoval v nedeljo.

Sezona se bo končala v nedeljo s posamično tekmo.

Planica, ekipna tekma:

Preberite še: