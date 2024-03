V živo: Feller za mali globus, Marovt za prve točke

Potem ko smo v petek in soboto v Koloradu spremljali veleslalomski preizkušnji, so v nedeljo prišli na svoj račun slalomisti. Tekmo je odprl Avstrijec Manuel Feller, ki je vodilni slalomist v tej sezoni. Če bo imel po imel po devetem od enajstih slalomov 200 točk prednosti pred prvim zasledovalcem, bo mali kristalni globus že njegov. Dobil je štiri tekme te zime v tej disciplini in imel pred to 204 točke prednosti pred Nemcem Linusom Strasserjem, ki je zmagal na dveh.

Slovenski slalomist Tijan Marovt bo šel na progo s številko 52. Petindvajsetletnik iz ASK Branik še čaka svoje prve točke v svetovnem pokalu.