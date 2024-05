Najbolj zadovoljni so uporabniki Telekoma Slovenije

Uporabniki Telekoma Slovenije trdijo, da so najbolj zadovoljni uporabniki telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu, kar velja tako za uporabo mobilnih kot fiksnih storitev. To so pokazali rezultati spomladanske raziskave družbe Valicon, ki je merila zadovoljstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev. S tem Telekom Slovenije utrjuje svoj položaj vodilnega operaterja in operaterja z najbolj zadovoljnimi uporabniki, saj so bili njegovi uporabniki najbolj zadovoljni tudi v raziskavi, ki je potekala spomladi 2023.

Foto: Telekom Slovenije

Uporabniki telekomunikacijskih storitev pri Telekomu Slovenije še posebej izpostavljajo odzivnost in hitrost reševanja težav, dobro ponudbo, hiter priklop fiksnih storitev, razširitev TV-programske sheme in odlično omrežje. Uporabnikom sta sicer najpomembnejša hitrost in stabilnost delovanja interneta ter razmerje med ceno in kakovostjo, pri mobilnih storitvah pa poleg tega še pokritost omrežja.

Telekom Slovenije je v zadnjem letu povečal tako število fiksnih širokopasovnih priključkov kot mobilnih uporabnikov.

Kako je Telekom Slovenije v zadnjem letu utrdil zaupanje uporabnikov?

Zadovoljstvo uporabnikov je rezultat načrtnega in odgovornega razvoja tako ponudbe kot omrežja s ciljem zagotavljanja odlične uporabniške izkušnje.

"V zadnjem letu smo nadaljevali nadgradnjo in širitev optičnega ter modernizacijo mobilnega omrežja z najsodobnejšo tehnologijo 5G. Storitve in omrežje razvijamo na način, da uporabnikom zagotavljamo zanesljivost, varnost in dobro uporabniško izkušnjo na vseh točkah, kjer prihajajo v stik z nami. Zato smo med drugim omogočili priklop interneta in televizije takoj ter brezplačno povečali hitrosti interneta tako v mobilnem kot fiksnem omrežju. Uporabo TV-platforme NEO, ki je z glasovnim upravljanjem najsodobnejša platforma na slovenskem trgu, pa smo do konca leta omogočili vsem uporabnikom. In nenazadnje smo lani tudi ob katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, s svojim odzivom in odgovornostjo do uporabnikov še enkrat več dokazali, da smo infrastrukturni temelj slovenske družbe. Naš odnos in vse aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje, se odražajo v zadovoljstvu in zaupanju uporabnikov," poudarja Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

Telekom Slovenije upravlja največje in najsodobnejše omrežje v državi. Priklop v svoje optično omrežje, v katerem omogoča hitrosti do 2 Gbit/s, zagotavlja že več kot 460 tisoč gospodinjstvom, s tehnologijo 5G pa je v zadnjem letu pokril dodatnih 420 tisoč prebivalcev. V letu 2025 bo zagotovil 99-odstotno pokritost s tehnologijo 5G, tako da Telekom Slovenije tudi na ta način aktivno uresničuje vizijo gigabitne digitalne Slovenije do leta 2030.

Vir: Valicon, Zadovoljstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev, pomlad 2024, 11. 3.–18. 3. 2024, n=1017, uporabniki mobilnih in fiksnih storitev v starosti med 15 in 75 let.

