Predstavništva farmacevtov, IT-podjetja in energetiki kraljujejo na lestvici podjetij, ki so lani najbolje plačevala svoje zaposlene, navajajo Finance. Na vrhu sta predstavništvi SAP in Microsoft s povprečno bruto plačo 11.781 evrov oz. 10.658 evrov bruto na mesec. Med slovenskimi podjetji se najvišje uvršča Kontrola zračnega prometa Slovenije.

Na lestvici časnika Finance, ki je podatke črpal predvsem iz poslovne baze Dun&Bradstreet, pa tudi iz Ajpesa in letnih poročil ter pojasnil podjetij, predstavništvoma IT-multinacionalnik SAP in Microsoft sledita farmacevtski predstavništvi Novo Nordisk in Merck Sharp&Dohme, kjer je lani povprečna bruto plača znašala okoli 8.500 evrov bruto, ter tehnološki podjetji Infobip in IBM Slovenija z nekaj več kot 8.000 evri bruto povprečne plače.

Iz Microsofta in IBM Slovenija so za Finance sporočili, da nagrajevanja zaposlenih ne komentirajo, pri čemer iz IBM Slovenija še dodajajo, da stroški plač zajemajo zaposlene tudi v drugih državah v regiji in vključujejo stroške drugih prejemkov (bonuse, mesečne dodatke, stimulacije, bonitete ...).

Med slovenskimi podjetji najvišje Kontrola zračnega prometa Slovenije

Med slovenskimi podjetji se najvišje, na sedmo mesto, uvršča Kontrola zračnega prometa Slovenije, kjer je lani povprečna bruto plača znašala 7.810 evrov. Prvo deseterico zaokrožujejo še tri predstavništva farmacevtskih podjetij – Roche, Astellas Pharma in Pfizerjeva podružnica.

Sledijo Sij (povprečno 7.263 evrov bruto mesečno), podružnica Astra Zenece (7.020 evrov bruto) in podružnica Novartis Pharma Services (7.002 evrov bruto), Impol 2000 (6.107 evrov bruto), Bayer (6.104 evrov bruto; vključeni tudi zaposleni v drugih državah v regiji), Johnson&Johnson (5.923 evrov bruto), Gen (5.692 evrov bruto), LeanIX (5.667 evrov bruto) in Mol&Ina (5.609 evrov bruto), prvo dvajseterico pa zaokrožujejo Triglav Skladi (5.396 evrov bruto).

Na lestvici prvih stotih podjetij po plačah je dobra polovica podjetij v lasti tujcev. Zaposleni v prvouvrščenem podjetju v tuji lasti (SAP) tako zaslužijo polovico več kot v prvouvrščenem podjetju v slovenski lasti (Kontrola zračnega prometa Slovenije). Prav tako v prvouvrščenem tujem podjetju zaslužijo petkratnik državnega plačnega povprečja, ki je za lani znašalo 2.221 evrov bruto na mesec, v prvouvrščenem slovenskem podjetju pa triinpolkratnik državnega povprečja.

V približno petini podjetij z lestvice je (posredni) večinski lastnik država. Najvišje uvrščeni Kontroli zračnega prometa Slovenije sledita energetska holdinška družba Gen energija, kjer je bila povprečna bruto plača lani 5.693 evrov, in Holding Slovenske elektrarne s 5.250 evri povprečne bruto plače. V Borzenu je bila povprečna bruto plača lani višja za desetino glede na leto prej in je znašala nekaj več kot pet tisočakov.

Na sedmem mestu med državnimi podjetji z najvišjimi povprečnimi plačami je Slovenski državni holding (SDH), kjer je povprečna bruto plača lani znašala 4.727 evrov. Glede na leto prej je bila višja za tretjino, a podatki glede na leto prej niso primerljivi, saj so v 2022 k SDH pripojili Družbo za upravljanje terjatev bank.

Med proizvajalci zdravil, ki imajo v Sloveniji tudi proizvodnjo, sta se na lestvico uvrstila tudi Lek in Krka. Povprečna bruto plača v Leku je lani znašala 4.087 evrov, v Krki pa 3.814 evrov bruto.

Finance na lestvico stotih podjetij z najboljšimi plačami niso vključile bank.