Zaradi udara strele poškodovanih deset ljudi, od tega štiri huje

Strela je med nevihto udarila v skupino ljudi na obrežju reke Laba. Pri tem so bili poškodovani tri ženske in sedem moških, starih med 26 in 41 let, je bilo poškodovanih. Štirje od njih so utrpeli smrtno nevarne poškodbe. Vse poškodovane so prepeljali v bližnje bolnišnice.

Po besedah predstavnika gasilcev so dva moška, stara 27 in 30 let, ki sta zaradi udara strele imela zastoj srca, uspešno oživljali.

Policija je zaprla območje in s helikopterjem iskala morebitne druge poškodovane. Reševalci pa so pozvali ljudi, ki so bili na območju, kamor je udarila strela, naj takoj poiščejo zdravniško pomoč, če se pri njih pojavijo simptomi, kot so nereden srčni utrip, odrevenelost ali mravljinčenje v okončinah.

Nemški vremenoslovci so sicer pred tem posvarili pred močnimi nevihtami na območju zvezne dežele Saška, za Dresden pa so izdali opozorilo druge stopnje na štiristopenjski lestvici.