Smola za Neureutherja, zaradi poškodbe palca odpovedal slalom v Leviju

Nemški zvezdnik alpskega smučanja Felix Neureuther bo zaradi poškodbe palca, to je staknil na treningu na Finskem, izpustil nedeljski moški slalom, prvo tekmo v tej disciplini in prvo moško tekmo v novi sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. Štiriintridesetletnik bo tako prisiljen prestaviti vrnitev v karavano po lanski poškodbi kolena.

Neureuther se je po hudi poškodbi kolena želel vrniti v karavano svetovnega pokala že na uvodu v sezono, na veleslalomu v Söldnu. Ženski veleslalom so izpeljali, moški pa je odpadel zaradi slabih vremenskih razmer.

Štiriintridesetletnik, ki si je raztrgal križne kolenske vezi novembra lani in zato izpustil večino prejšnje sezone, vključno z zimskimi olimpijskimi igrami, je pričakoval, da se bo karavani znova pridružil na slalomu v Božičkovi deželi, kjer je na lanskem slalomu slavil zmago. A so Nemčevi načrti znova postavljeni na glavo.

Foto: Reuters

"Nima nobenega smisla, bolečina je preprosto premočna," je dejal Neureuther za nemško televizijo ARD. Neureutherja namesto vijuganja med količki čaka pot domov in nova operacija poškodovanega palca desne roke, potem ko si je na treningu v Leviju izpahnil palec.

"Res sem imel dobre priprave, prvič sem se počutil stoodstotno pripravljenega, potem pa se je zgodila ta nesrečna poškodba, ki me je spravila v obup," je še dejal Neureuther. "Po operaciji me čaka vsaj šest tednov okrevanja in šele potem bom lahko znova razmišljal o vrnitvi na sneg," je dodal.

Neureuther je v karieri zbral 47 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, od tega 13 zmag, kar je največ med Nemci v moški konkurenci. Nima pa odličja z olimpijskih iger ter posamičnega zlata s svetovnega prvenstva, na katerih je osvojil dva brona in srebro v slalomu.

Nemca je poskušal potolažiti veliki Marcel Hirscher, zadnjih sedem sezon prvi smučar moške karavane. "Res mi je žal za Felixa. To je njegova zadnja sezona in potem se ti pripeti takšna nezgoda. Ampak, če se ne moreš odriniti, je to res velik hendikep," je dejal Avstrijec.

Na startu nedeljskega moškega slaloma bosta tudi Slovenca Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki bo imel boljše izhodišče v prvi vožnji.