Nekdanji smučarski zvezdnik poziva k bojkotu zimskih iger v Pekingu

Nekdanji nemški smučarski zvezdnik Felix Neureuther je pozval k skupnemu stališču politike in športnih organizacij glede morebitnega bojkota zimskih olimpijskih iger v Pekingu prihodnje leto. Igre v Pekingu 2022 bodo potekale od 4. do 20. februarja. Kitajska prestolnica bo tako postala prvo mesto, ki bo gostilo zimske in poletne (2008) igre.