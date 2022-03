Smučarski skakalci Taja Bodlaj, Marcel Stržinar, Nika Prevc in Maksim Bartolj so v Zakopanah postali mladinski svetovni podprvaki. Zlato so osvojili Avstrijci, bron pa Nemci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Zadnji dan letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva v Zakopanah je bila na sporedu mešana ekipna tekma. Glavna trenerja naših reprezentanc, Matjaž Triplat in Stanko Baloh, sta v ekipo postavila Marcela Stržinarja, Maksima Bartolja, Tajo Bodlaj in Niko Prevc.

V zahtevnih in spremenljivih razmerah na srednji skakalnici v Zakopanah je podprvakinja Bodlajeva začela odlično, s 104 metri je Slovenijo popeljala le štiri desetinke za Norveško, za katero je Nora Midtsundstad podrsala pri rekordu naprave, in sicer pri 106 metrih. Stržinarju se nato skok ni posrečil (83,5 metrov), slovenska zasedba je zdrsnila na tretje mesto.

Svetovna prvakinja Prevčeva je s 95 metri Slovence nato več kot obdržala na prvih treh mestih, drugo mesto po prvi seriji pa je s 97 metri potrdil Bartolj. Po polovici so za več kot 40 točk vodili Avstrijci, tretja Francija je za Slovenijo zaostajala dobrih dvajset točk.

V finalni seriji je Bodlajeva skočila 101 meter in ekipo ohranila na drugem mestu, tako kot tudi Stržinar, ki je skočil 89 metrov. Prevčeva je predzadnji kamenček v mozaik srebrne medalje položila z 99,5 metra, naslov mladinskih svetovnih podprvakov pa je s 93,5 metra potrdil Bartolj.

Naslova prvakov so se razveselili Avstrijci z 884,4 točke, Slovenci so jih zbrali 819, do brona so v finalni seriji skočili Norvežani s 772 točkami.

Nika Prevc je dvema zlatima odličjema dodala še srebrno. Foto: Guliverimage

Čez dve leti za mladinske naslove pod Poncami

Na letošnjem prvenstvu so naši mladi upi osvojili štiri medalje, dve zlati in dve srebrni, osrednji junakinji pa sta Nika Prevc in Taja Bodlaj s po tremi osvojenimi medaljami. Prihodnje leto bo mladinsko svetovno prvenstvo gostil olimpijski Whistler, čez dve leti pa naša Planica.