Slovenke si lahko oddahnejo

"Danes so zdravstvene oblasti v Rusiji preklicale izolacijo za Zorana Zupančiča in članice slovenske reprezentance v smučarskih skokih. Smučarska zveza Slovenije se za izjemno pomoč iskreno zahvaljuje ministrstvu za zunanje zadeve RS, še posebej Andreju Šteru, veleposlaniku RS v Moskvi Branku Rakovcu, ki je pokazal izjemno razumevanje in učinkovitost pri reševanju zapletene situacije, ter zdravnikom in zdravstvenim delavcem na Infekcijski kliniki v Ljubljani in Kliniki za pljučne bolezni na Golniku," so zapisali pri SZS.

"Brez usklajenega delovanja v zadnjih 24 urah, ne bi mogli predstaviti vseh potrebnih podrobnosti in argumentov zdravstvenim organom v Rusiji. Ekipa bo tako po vsej verjetnosti še danes nadaljevala pot v Čajkovski, kjer nas čaka zadnje dejanje svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih," so še dodali.

Zupančič je bil pozitiven na novi koronavirus že med SP v nordijskih disciplinah v Oberstdorfu, pred potjo v Rusijo pa je bolezen pozdravil, a bil nato znova pozitiven v Nižnjem Tagilu. Tako na trenerskem stolpu v Nižnjem Tagilu ni mogel voditi svojih varovank. Od takrat je bil v samoosamitvi, kasneje pa so morale v izolacijo tudi skakalke.

