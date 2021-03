Križnarjeva na stopničkah v Nižnem Tagilu, a za Takanašijevo

V skupnem seštevku ima tako Takanašijeva 15 točk naskoka pred Križnarjevo. Ima 686 točk, najboljša slovenska skakalka pa 671. Tretja je današnja zmagovalka Kramerjeva s 560 točkami. Ema Klinec je peta s 430 točkami.

Dvajsetletnica iz Delnic v Poljanski dolini je v Rusijo prišla v rumeni majici vodilne, do konca pa so še tri posamične preizkušnje. Na današnji je obakrat skočila 94 metrov in za šest točk zaostala za najbližjo tekmico v boju za veliki kristalni globus. S tem je desetič v karieri zasedla mesto na stopničkah.

Od obeh glavnih pretendentk za skupno zmago v sezoni 2020/21 pa je bila prepričljivo boljša Kramerjeva. Avstrijka je dobila četrto tekmo v tem tekmovalnem obdobju.

Ema Klinec (201,9) je na koncu zasedla 11. mesto. Po prvi seriji je bila deveta, v spremenljivih vetrovnih razmerah pa je v finalu skočila 90,5 m. Dve mesti za Klinčevo je prvo od dveh tekem ta konec tedna končala Špela Rogelj (200,9).

Do točk sta prišli še Katra Komar (180,4) in Urša Bogataj (169,6). Komarjeva je v drugo precej popravila uvrstitev in zasedla 19. mesto, Bogatajeva pa je po 27. po prvi seriji nazadovala na končno 28. Finale je s 33. mestom zgrešila Jerneja Repinc Zupančič (79,7), ki v Rusiji v zadnjem delu sezone na turneji Blue Bird nastopa namesto Jerneje Brecl.

V nedeljo se bo druga od štirih tekem v Rusiji, zadnji bosta prihodnji konec tedna v Čajkovskem, začela ob 13. uri.

Svetovni pokal, skupno (10/13): 1. Sara Takanaši (Jap) 686 točk

2. Nika Križnar (Slo) 671

3. Marita Kramer (Avt) 560

4. Silje Opseth (Nor) 527

5. Ema Klinec (Slo) 430

6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 380

7. Maren Lundby (Nor) 338

8. Irina Avakumova (Rus) 263

9. Eirin Maria Kvandal (Nor) 249

10. Katharina Althaus (Nem) 232

...

14. Urša Bogataj (Slo) 192

20. Jerneja Brecl (Slo) 140

22. Špela Rogelj (Slo) 101

37. Katra Komar (Slo) 28

...

Nižni Tagil, po drugi seriji:

Japonka tik za avstrijsko zmagovalko kvalifikacij

Jerneja Repinc Zupančič je s 77,5 metri in 78,9 točkami ujela uvrstitev na tekmo na 37. mestu. Špela Rogelj je skočila 81 metrov in je z 81,8 točkami končala na 34. mestu, Katra Komar je z enako daljavo, a z 82,6 točkami končala dve mesti pred njo. Preostale tri Slovenke so bile med najboljšimi. Urša Bogataj je s 87.5 metri in 98,9 točkami zasedla 9. mesto, Ema Klinec je skočila 86 metrov v malce slabših razmerah in je z 99,8 točkami končala na 7. mestu, vodilna v skupnem seštevku, Nika Križnar pa je z 92 metri in 106,5 točkami končala na 5. mestu.

Kvalifikacije je s 94.5 metri in 115,4 točkami dobila Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz pred Japonko Saro Takanaši, ki je skočila enako daleč, a je zbrala 112,7 točk, tretja je bila Marita Kramer s 97 metri in 111,7 točkami.

V nedeljo bo v Nižnem Tagilu še ena tekma, nato se bodo skakalke preselile v Čajkovski.

Nižni Tagil, smučarski skoki, kvalifikacije

