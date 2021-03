Nika Križnar in njena posebna misija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar bo skušala zadržati rumeno majico vodilne do konca sezone.

Nika Križnar bo skušala zadržati rumeno majico vodilne do konca sezone. Foto: Sportida

Pred slovensko skakalko Niko Križnar je prav posebnih sedem dni, v katerih bo skušala tlakovati pot do velikega kristalnega globusa, ki ga prejme najboljša skakalka v svetovnem pokalu. Štiri preizkušnje jo še ločijo od podviga, ki je uspel Primožu Peterki in Petru Prevcu.

Nika Križnar je v Nižni Tagil pripotovala kot vodilna v svetovnem pokalu. Pred najbližjo zasledovalko Saro Takanaši ima pet točk naskoka. Tretja, Norvežanka Silje Opseth, zaostaja za 134 točk, četrta, Avstrijka Marita Kramer, pa za 151 točk. Na petem mestu je nato zlata s srednje skakalnice na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu Ema Klinec, ki ima v primerjavi z rojakinjo, 205 točk zaostanka.

V igri je še 400 točk − če bi kateri od skakalk uspel veliki met in bi zmagala na vseh štiri zaključnih posamičnih tekmah, ki jih bosta gostila Nižni Tagil in Čajkovski. V sklopu Blue Bird turneje je sprva na vrsti Nižni Tagil, kjer bosta danes in v soboto dve posamični tekmi.

Naslednica Peterke in Prevca?

Do zdaj je uspelo veliki kristalni globus osvojiti dvema slovenskima skakalcema. Primožu Peterku je ta podvig uspel dvakrat, Petru Prevcu enkrat. Zdaj bi lahko dobila naslednico. "Čaka me še pomembno delo. Opraviti ga moram vrhunsko, narediti vrhunske skoke, da bom obdržala prvo mesto. Poizkušala bom, da mi uspe," je optimistična Križnarjeva, ki ima za seboj odlično sezono.

V Oberstdorfu se je ob ekipnem bronu razveselila tudi bronaste medalje na posamični tekmi. Foto: Sportida

V Hinzenbachu se je veselila prve zmage v karieri in jo potrdila še v Rasnovu pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorf.

Tudi v Nemčiji se je veselila na odru za zmagovalke – na ekipni tekmi je bila skupaj z Emo Klinec, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj srebrna, na veliki skakalnici pa je skočila do bronastega odličja.

Ne samo Nika, temveč tudi slovenska reprezentanca

Odločna je, da ji uspe veliki met. Foto: Reuters Zaveda se, da je še veliko v igri, pa čeprav jo le še teden loči od konca sezone. Če bo dobro skakala, bo pomagala tudi Sloveniji v boju za najboljšo nacijo v ženski konkurenci. V pokalu narodov je naša država po zaslugi dobrih skokov deklet prav tako na vrhu. Pred drugo Avstrijo ima slovenska reprezentanca 145, tretjo Norveško pa 171 točk naskoka. Četrta Japonska je s 623 točkami zaostanka videti že preveč oddaljena, pa čeprav bo v Čajkovskem še ekipna preizkušnja, na kateri zmagovalna ekipa prejme 400 točk.

Na edini letošnji ekipni tekmi v svetovnem pokalu so slovenska dekleta skočila do zgodovinske zmage. In kaj lepšega je bilo kot na domačih tleh na Ljubnem.