Nika Križnar znova v rumenem, zaplet s covid-19 v slovenskem taboru

Nika Križnar je nedeljsko tekmo končala na drugem mestu in znova oblekla rumeno majico. Pred najbližjo zasledovalko za globus Saro Takanaši ima pet točk prednosti.

Zmagovalka druge posamične tekme v Nižnem Tagilu je Avstrijka Marita Kramer. Tik za njo je končala Nika Križnar, ki je znova oblekla rumeno majico, saj je Sara Takanaši končala na tretjem mestu. Pred Japonko ima pet točk prednosti, do konca sezone sta še dve posamični tekmi. Med dobitnicami točk so bile še tri Slovenke, ki jih s trenerske tribune ni vodil glavni trener Zoran Zupančič. Ta je v zadnjih tednih prebolel covid-19 in pred dnevi dobil zeleno luč za pot v Rusijo, a je bil njegov test na prizorišču znova pozitiven, tako da ga je nadomeščal Anže Lavtižar.

Križnarjeva je v prvi seriji skočila 93,5 metrov, a izgubila nekaj pomembnih točk zaradi slabšega pristanka, tako da je v finalu napadla s tretjega mesta. V drugo je napako popravila in s skokom, dolgim 94 metrov, napredovala na končno drugo mesto pred najbližjo zasledovalko v skupni razvrstitvi Takanašijevo.

Ta je z drugega zdrsnila na tretje mesto, prvo pa je zadržala sobotna zmagovalka, Avstrijka Marita Kramer, ki je znova odskočila od konkurence. Križnarjevo je ugnala za 11 točk.

Kvartet med točkami, dve prekratki

V finalu je bila od preostalih Slovenk najboljša Špela Rogelj (202,3), ki je osvojila 13. mesto. Urša Bogataj (199,3) je bila mesto za njo, potem ko je v obeh serijah zaradi slabših pristankov izgubila precej točk. Ema Klinec (195,8) je po tretjem mestu v kvalifikacijah na tekmi zaostala za pričakovanji. Zasedla je 18. mesto, a obdržala peto mesto v skupnem seštevku s 444 točkami.

Prekratki za točke sta bili Katra Komar (77,5) na 33. mestu in Jerneja Repinc Zupančič (76,5) na 37. mestu.

Tesna prednost Slovenke V skupnem seštevku ima 20-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini 751 točk, japonska tekmica, ki lovi že peti globus, pa 746. Obema se je znova približala Kramerjeva, ki pa ima pred zadnjima dvema posamičnima tekmama neulovljivih 91 točk zaostanka za Križnarjevo.

Marita Kramer je po dveh zmagah v Rusiji vodilna v seštevku turneje Blue Bird. Foto: Sportida

Skakalke bodo po današnji tekmi odpotovale v Čajkovski, kjer jih prihodnji teden med petkom in nedeljo čakajo še tri tekme, dve posamični in ena ekipna. Vsi rezultati v Nižnem Tagilu sicer štejejo za posebno razvrstitev turneje Blue Bird. Po dveh tekmah vodi Kramerjeva, ki ima 21,1 točke naskoka pred Takanašijevo in 24,8 pred Križnarjevo.

Zupančič z novim pozitivnim rezultatom Glavni trener slovenskih skakalk Zoran Zupančič, ki je v zadnjih tednih prebolel covid-19 in pred dnevi prejel negativen rezultat in zeleno luč za pot v Rusijo, je bil na testiranju znova pozitiven. Foto: Vid Ponikvar Iz Smučarske zveze Slovenija so sporočili, da je bil glavni trener skakalk Zoran Zupančič kljub preboleli bolezni covid-19, ki jo je "pustil za seboj" v preteklem tednu, na današnjem testiranju v Rusiji znova pozitiven. "Trenutno se zdravstvenim organom predajajo vsi dokumenti, Zorana pa čaka še pregled pri zdravniku. Žal pa se zaradi vseh navedenih postopkov danes ne bo mogel udeležiti tekmovanja. Na trenerski tribuni ga bo zamenjal Anže Lavtižar," so zapisali v sporočilu za javnost pri SZS. Lavtižar je Zupančiča nadomeščal že na minulem svetovnem prvenstvu pred nekaj tedni v Oberstdorfu, saj je Zupančič zaradi pozitivnega testa SP takrat zapustil že po nekaj dneh. Glavni trener slovenske izbrane vrste je pred odhodom v Rusijo prejel negativen test in s tem zeleno luč, da skakalke vodi na turneji Blue Bird.

Izidi, Nižnji Tagil: 1. Marita Kramer (Avt) 243,1 (97,5/94,5)

2. Nika Križnar (Slo) 232,3 (93,5/94,0)

3. Sara Takanaši (Jap) 230,0 (95,5/88,5)

4. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 225,0 (88,0/96,5)

5. Nozomi Maruyama (Jap) 223,5 (91,0/93,0)

6. Silje Opseth (Nor) 222,5 (92,0/90,0)

7. Katharina Althaus (Nem) 220,2 (86,5/93,0)

8. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 208,6 (84,5/90,0)

9. Yuki Ito (Jap) 205,9 (87,0/87,0)

10. Chiara Hölzl (Avt) 202,9 (83,5/89,0)

11. Anna Rupprecht (Nem) 202,9 (87,5/87,5)

...

13. Špela Rogelj (Slo) 202,3 (84,5/89,5)

14. Urša Bogataj (Slo) 199,1 (87,5/90,0)

18. Ema Klinec (Slo) 195,8 (82,0/88,0)

... - brez finala:

33. Katra Komar (Slo) 82,5 (77,5/-)

37. Jerneja Repinc Zupančič (Slo) 78,6 (76,5/-) Skupno (11/13): 1. Nika Križnar (Slo) 751

2. Sara Takanashi (Jap) 746

3. Marita Kramer (Avt) 660

4. Silje Opseth (Nor) 567

5. Ema Klinec (Slo) 444

6. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 430

7. Maren Lundby (Nor) 338

8. Irina Avakumova (Rus) 285

9. Katharina Althaus (Nem) 268

10. Eirin Maria Kvandal (Nor) 249

...

14. Urša Bogataj (Slo) 210

21. Jerneja Brecl (Slo) 140

22. Špela Rogelj (Slo) 121

37. Katra Komar (Slo) 28

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Kvalifikacije Kramerjevi, Klinčeva tretja

Vseh šest Slovenk je sicer uspešno prestalo kvalifikacijsko sito. Najbolje je nastopila Ema Klinec, ki je s 93 metri končala na tretjem mestu. Pred njo sta bili le zanesljiva zmagovalka Marita Kramer in Silje Opseth.

Nika Križnar je ob slabih vetrovnih pogojih skočila le 87 metrov, kar je zadostovalo za 13. mesto. Tudi njena največja tekmica za rumeno majico Sara Takanaši ni bila prepričljiva, Japonka je končala na devetem mestu. Špela Rogelj (90 metrov) je bila sedma, Katra Komar (86,5) 21., Urša Bogataj (85,5) 23., Jerneja Zupančič Repinc (81,5) pa 30..

