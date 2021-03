Do konca zelo uspešne zime za slovenske ženske skoke so le še dve posamični preizkušnji in ekipna tekma v Čajkovskem, naša dekleta pa imajo odprta vrata do raja. V igri je namreč veliki kristalni globus, za katerega se bori Nika Križnar, pa tudi skupno zmagoslavje v pokalu narodov. A na poti do zgodovinskega uspeha niso ovira le tekmice in skakalnica v Čajkovskem, temveč tudi ruski ukrepi zoper covid-19. Glavni trener Zoran Zupančič je bil namreč spet pozitiven na testu na novi koronavirus in moral v izolacijo, do preklica pa so v karanteni tudi naša dekleta.