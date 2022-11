Slovenka, ki čaka na svoj dan

Za tekače na smučeh se ta konec tedna začenjajo tekme svetovnega pokala v Ruki, kjer bodo predvidoma nastopili trije slovenski predstavniki. V ženski konkurenci bo slovenske barve zastopala Eva Urevc, ki je v slovenski reprezentanci prevzela vodilno vlogo. Kar zadeva splošna pričakovanja, se bo v letošnji sezoni poskušala osredotočiti na skupni seštevek in ne toliko na eno posamično tekmo. Predvsem si želi biti konstantna in da v njeni formi ne bi bilo drastičnih padcev.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaveda se, da je sposobna

Urevčeva je pred časom dejala, da so priprave na novo sezono potekale po načrtih. Poleti je na znamenitem norveškem festivalu Blink že opozorila nase. Tam je namreč naša tekmovalka zasedla 2. in 3. mesto, sama pri sebi pa se zaveda, da je njena pripravljenost dobra in da jo med drugim krasi določen talent.

"A v športu se mora vse poklopiti. Jaz pričakujem ta dan tudi pozimi. Če poleti lahko … Sicer je razlika tekmovati na rolkah, ampak ko si boljši od tekmovalke, ki je pozimi večkrat na stopničkah, pričakuješ, da boš tudi sam enkrat na stopničkah. Zavedam se, da sem sposobna. Nekaterim športnikom se poklopi, drugim ne. Jaz upam, da se meni bo v prihodnosti," je povedala Eva Urevc.

Eva Urevc na ledeniških pripravah Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če sem sposobna, bom to dokazala

Zaveda se, da na razdalji ne more meriti tako visoko kot v šprintu, v katerem se je na tekmah svetovnega pokala v posamični konkurenci šestkrat zavihtela med najboljšo deseterico. V ekipnem šprintu je skupaj z Anamarijo Lampič trikrat stala na stopničkah, v posamični konkurenci pa se želi enkrat tudi sama zavihteti na stopničke.

"Mislim, da si vsak, ki se ukvarja s profesionalnim športom, želi stopničk. Tudi sama to pričakujem, ampak si ne delam pritiskov, ker je to nesmiselno. Če sem sposobna, bom to dokazala, če nisem, pač ne bom. Dala sem si še nekaj časa, se posvetila športu v polni meri in upam, da se tudi meni to uresniči. Za to si že prizadevam, ampak bomo videli."

Glede tekem na razdalji pravi, da je realist in da v tej disciplini ne računa na napad na sam vrh. Vseeno pa jo zelo zanima, kako ji bo šlo na razdalji, saj čuti, da je v tej disciplini zelo napredovala. Sploh v prosti tehniki. To je dokazala tudi na zadnji tekmi v Beitostolnu na Norveškem, kjer je bila na desetkilometrski razdalji v prosti tehniki na odličnem 10. mestu.

Eva Urevc in Anamarija Lampič sta skupaj dosegli nekaj izjemnih rezultatov. Foto: Guliverimage

Če so bila prejšnja leta vse oči uprte v Anamarijo Lampič, bodo zdaj vsi žarometi usmerjeni vanjo. In kako 27-letna športnica gleda na svojo novo vlogo v reprezentanci? "Ne bi rekla, da je to breme. Pred tem je bila prvo ime Ana (Anamarija Lampič, op. p.), kar je razumljivo, saj je bila boljša od mene in je imela boljše rezultate. Če sem to zdaj jaz, se bom potrudila, da dosežem čim boljše rezultate, ampak zagotovo na to ne gledam kot na breme."

Vseeno je njen letošnji glavni cilj domače svetovno prvenstvo v Planici. Urevčeva meni, da slovenski tekači ne bodo imeli prav velike prednosti zaradi domačega terena.

"Prednost je samo to, da bodo domači gledalci, da bo prvenstvo organizirano v Sloveniji in da bomo čutili to vzdušje. Kar zadeva progo, mislim, da smo vsi na istem. Pri teku na smučeh ni velikih razlik. Ali si pripravljen ali pa nisi. Če si pripravljen, lahko kjerkoli dobro tečeš, če nisi, pa tudi doma ne moreš dobro teči (smeh, op. p.)."

Eva Urevc velja za eno najbolje pripravljenih tekačic na turneji svetovnega pokala.

Točno to si je želela, a kako dolgo še?

Poleg tega, da je reprezentanco zapustila Anamarija Lampič, so v reprezentanci še druge spremembe. Mesto glavnega trenerja je prevzel Ola Vigen Hattestad, medtem ko je njegov pomočnik Nejc Brodar. Vodja servisa, ki je v tem športu zelo pomemben, je postal Matic Gracer.

"Točno ta spremembo, ki sem si jo želela, se mi je uresničila. Torej da je v ekipo prišel Ola (Ola Vigen Hattestad, op. p.). Zelo dobro sodelujeva in tudi pri moji pripravljenosti se vidi velik napredek. To bo treba prenesti na tekme, kot sem že omenila, pa se ne bojim, da mi letos ne bi uspelo," je razlagala sogovornica, ki ni znala povedati, ali bo vztrajala do olimpijskih iger leta 2026 (Milano - Cortina d'Ampezzo).

"Bomo videli. Ne morem nič reči. Če bodo rezultati, potem da. Če rezultatov ne bo, ne vem, ali sem se pripravljena truditi še štiri leta. Nisem več tako mlada (smeh, op. p.)."

