Sloveniji priskakal dodatno kvoro

Drugo tekmo v Eisenerzu je dobil Avstrijec Ulrich Wohlgenannt s 103 in 106 metri ter 257,1 točkami pred rojakom Maximilianom Steinerjem, ki je skočil 106 in 103.5 metrov, zbral pa je 255,9 točk. Tretji je bil Poljak Tomasz Pilch s 104 in 102 metroma ter 248,4 točkami. Matija Vidic je končal na 11. mestu s 104 in 101 metrom ter 240,1 točkami, Maksim Bartolj je bil na 13. mestu, takoj za njim je končal Rok Masle, točke pa je znova osvojil tudi Rok Oblak na 22. mestu.

V seštevku 5. periode je Vidic zasedel 4. mesto za dvema Avstrijcema in Norvežanom, ohranil pa je 4 točke naskoka pred petim Poljakom Pilchom, kar pomeni, da ima Slovenija tudi na tekmah svetovnega pokala v Lake Placidu in Rašnovu, to bodo zadnje preizkušnje pred svetovnim prvenstvom v Planici, na štartu lahko sedem skakalcev. Matiji Vidicu je kvoto uspelo priskakati prvič v karieri.

Tudi danes so tekmovale še smučarke skakalke, znova pa je zmagala izkušena Nemka Juliane Seyfahrt pred Čehinjo Karolino Indračkovo in rojakinjo Michelle Göbel. Nejka Repinc Zupančič je končala na 4. mestu, Ajda Košnjek je bila osma, tik pred Laro Logar, Nika Vetrih je zasedla 11. mesto, Jerica Jesenko je bila 13., Nika Krašovic pa je končala na 15. mestu.

Celinski pokal za skakalce se bo nadaljeval sredi februarja v nemškem Oberwiesenthalu, za skakalke pa konec februarja v Brotterodeju.