Matija Vidic na Finskem na stopničkah, Letnerju dve zmagi

Prvo tekmo v Lahtiju je dobil Avstrijec Clemens Leitner s 120 in 130,5 metra ter 255,8 točke pred Matijem Vidicem, ki je s 125,5 metra vodil po prvi seriji, v finalu pa je skočil 118,5 metra in je zbral 254,6 točke. Tretji je bil Nemec Martin Hamann s 122,5 in 116 metri ter 247,9 točke, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Žak Mogel je s 114,5 metra in 124 metri ter 235,6 točke zasedel 6. mesto, Tilen Bartol je bil s 115,5 metra in 120 metri ter 225,6 točke deveti, Jernej Presečnik je s 120 in 114,5 metra ter 212,7 točke zasedel 14. mesto. Rok Oblak je točki ujel na 29. mestu, brez je ostal Patrik Vitez na 43. mestu.

Tudi finalno tekmo sezone je dobil Leitner, drugi je bil Hamann, tretji pa Avstrijec Markus Mueller. Mogel je zasedel 10. mesto, Presečnik je bil mesto za njim, Vidic je končal na 14. mestu, Vitez je tokrat ujel točke z 22. mestom, Oblak je bil 25., Bartol pa je zasedel 28. mesto.

Skupno je bil po 26 tekmah sezone najboljši Norvežan Benjamin Oestvold pred rojakoma Fredrikom Villumstadom in Sondrejem Ringnom. Najboljši Slovenec je na 9. mestu Žak Mogel.