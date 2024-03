Slovenci, ki so pisali športno zgodovino, praznujejo posebno obletnico #video

Letos mineva 30 let od olimpijskih iger v Lillehammerju, ki so jih na poseben način zaznamovali tudi slovenski smučarji. Alenka Dovžan Karahodžić, Katja Korenc Miklavec in Jure Košir, tercet, ki smo ga ob 20. obletnici iger podrobneje že predstavili v multimediji , se je domov vrnil z bronasto olimpijsko medaljo. Kako se sami spominjajo dogodkov, ki so močno zaznamovali njihova življenja, si lahko ogledate v spodnjih videopogovorih, ki jih obujamo iz arhiva.

Alenka Dovžan Karahodžić, Katja Korenc Miklavec in Jure Košir med fotografiranjem za obogatitev Sportalove multimedije ob 20. obletnici olimpijskih iger v Lillehammerju Foto: Matej Leskovšek

Alenka Dovžan Karahodžić, prva Slovenka z medaljo z zimskih olimpijskih iger

Alenka Dovžan Karahodžić je na olimpijske igre v Lillehammer leta 1994 odpotovala s primarnim ciljem nabiranja izkušenj. "Tja sem prišla bolj zaradi nabiranja izkušenj, čeprav je res, da sem tisto sezono dosegala res izvrstne rezultate. Tudi svojo prvo zmago. Bila sem bolj tihi favorit, ne pa glavni," se je ob 20. obletnici iger v Lillehammerju v pogovoru za Sportal spominjala Slovenka, ki bo v zgodovino vselej vpisana kot prva s kolajno na ZOI za samostojno Slovenijo. Bron je osvojila 20. februarja 1994.

IZ ARHIVA: Alenka Dovžan Karahodžić obuja spomine na bronasto olimpijsko medaljo iz Lillehammerja:

Katja Koren Miklavc na krilih neobremenjenosti

"Sezona 1993/1994 je bila moja prva sezona v svetovnem pokalu. Olimpijske igre so bile zame takrat nekaj povsem vsakdanjega, nihče ni gojil velikih pričakovanj, tekme na olimpijskih igrah so bile pač ena izmed tekem. Slovenske smučarke smo takrat tekmovale v vseh štirih disciplinah, tekmovanja so si sledila skozi vso sezono in olimpijske igre so bile neko posledično nadaljevanje, tudi forma, ki se je stopnjevala vso sezono, je vrh posledično dosegla prav v Lillehammerju. Vse Slovenke smo bile zelo dobre v vseh štirih disciplinah in bile smo v širšem krogu za odlične uvrstitve, ne bi pa rekla, da sva bili z Alenko (Dovžan, op. p.) v najožjem krogu favoritinj. Mislim, da sta nam medalje prinesli predvsem naša neobremenjenost in dobra forma," pa se slalomskega brona spominja Mariborčanka Katja Koren Miklavec.

IZ ARHIVA: Katja Koren Miklavec o bronasti olimpijski pravljici v Lillehammerju:

Jure Košir, zastavonoša s kolajno

Ko sta se Dovžanova in Korenova že fotografirali s kolajnami, je udaril še Jure Košir. V dramatičnem slalomu. "Kolajni sta podžgali celotno olimpijsko ekipo. Dobiš občutek, da ti lahko uspe. To je vsekakor motivacija. Ko vidiš vse to veselje pri moštvenih kolegih, si seveda želiš, da bi to doživel tudi sam. Alenkina in Katjina medalja sta bili enkratna spodbuda za mojo pripravo. Vsi smo se teh dveh medalj iskreno veselili, najbolj pa je pri veseljačenju in organizaciji 'štoserskih' dogodkov izstopal Franci Petek, ki je za vsakega pripravil presenečenje," se je ob 20. obletnici iger na Norveškem spominjal Košir, ki je bil na odprtju iger tudi zastavonoša slovenske olimpijske odprave, kar si šteje v prav posebno čast.

IZ ARHIVA: Jure Košir o razburljivem 27. februarju 1994, dnevu, ko je osvojil olimpijski bron v slalomu: