Peter Slatnar ima razlog za zadovoljstvo, odpirajo se tudi nova obzorja

Vikersund je bil kraj, kjer je do krstne zmage v svetovnem pokalu poletel Robert Johansson. In te zmage se je razveselil tudi Peter Slatnar, saj Norvežan skače na njegovih smučeh. Zaradi novosti je vedel, da bo dobro nastopil tudi Domen Prevc. Že pa se je začelo novačenje skakalcev, da bi v prihodnje nastopali na njegovih smučeh. Upa, da se bodo s prihodi morebitnih pokroviteljev odprla nova obzorja. Slovenska turistična organizacija bo imela že v Planici nekaj predskakalcev na Slatnarjevih smučeh, ki bodo obarvane v barvah logotipa I feel Slovenia.

Najprej bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, nato bronasti na manjši in večji napravi na olimpijskih igrah in zdaj še zmaga na poletih v Vikersundu. Pod vse te dosežke se je v tej zimi podpisal Robert Johansson, ki skače na smučeh Petra Slatnarja.

"Poleti so le poleti. So prestiž. Malce se je pričakovalo, da se bo to zgodilo. Oziroma upali smo, da bo prišel na stopničke. Da je zmagal, je še toliko lepše. Zadovoljen sem. To je lepa promocija in potrditev," je bil dosežka Norvežana vesel slovenski podjetnik.

Novost pri smučeh

V Vikersundu so imeli nekateri skakalci novo drsno podlogo, med njimi tudi Domen Prevc, ki mu je novost dodobra pomagala. Foto: Vid Ponikvar Na njegovih smučeh sta letela prav tako Domen Prevc in Tilen Bartol, ki sta končala kot četrti in trinajsti. Pri teh je preizkusil tudi novost pri drsni podlagi. Sprva je bilo načrtovano, da se bo novost poznala pri hitrosti na zaletni mizi, skakalca pa sta pridobivala v zraku. "Za Domna sem bil tudi vesel. Pred odhodom v Vikersund sem govoril, da je skriti adut za oder za zmagovalce, čeprav so se vsi smejali. Razlika med smučkami je vidna."

Pred skakalno karavano je le še Planica, kjer bo imel Slatnar veliko dela, saj se bodo nadaljevali pogovori s skakalci za prihodnjo sezono. "Želim si, da bi Johansson ostal. Zagotovo bo na udaru. Poizkušam že lobirati in pridobiti kakšnega fanta. Kakšnega boljšega Norvežana in Poljaka. A drugi mahajo z denarjem. Johansson bi kje drugje zagotovo dobil okoli 20 ali 30 tisoč evrov ali še celo več. Tega pri nas, za zdaj, ni. Če bomo dobili pokrovitelja, bodo skakalci deležni tudi bonusov," poudarja Slatnar.

Predskakalci in Cene Prevc z drugače obarvanimi smučmi? Vodilni bodo imeli zadnjo besedo.

Peter Slatnar ima polne roke dela, saj se je začelo novačenje skakalcev, da bi v prihodnje nastopili na njegovih smučeh. Foto: Bojan Puhek V Planici bomo morda že videli novost, saj bodo nekateri skakalci nastopili s smučkami, obarvanimi v barve I feel Slovenia. "In če bodo pri Slovenski turistični organizaciji videli zanimanje, bo šlo naprej. To je vendarle zelo poceni in odmevno oglaševanje. Nekaj parov smuči bomo imeli takšnih pri predskakalcih, bomo pa pri FIS videli, ali bodo dovolili. Cene Prevc iz nacionalnega paketa naj bi imel tudi takšne smuči, a bomo povprašali Walterja Hoferja, ker sicer takšna smučka ni potrjena. Nam bi pokrovitelji olajšali proizvodnjo. Načrt je tudi, da bi poskrbeli za klubske otroke. Naša pobožna želja je, da bi pomagali ogromno klubom."

Pred časom je imel Slatnar v igri tudi ameriško podjetje, ki je aktivno v formuli 1, letos pa prav tako namerava potipati njihov ustroj. Predsednik je bil takrat za to idejo, da vstopi v skakalni svet, vendar upravni odbor predloga ni sprejel. Kot pravi Slatnar, je nekaj takšnih podjetij, ki so pripravljena na vstop v smučarske skoke. A jih bo moralo v skakalno družino na poletnem kongresu spustiti tudi vodstvo FIS.

"Če je denar, je vse mogoče"

Peter Prevc ni nikoli odpisan, četudi ima pogodbo z drugim opremljevalcem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slatnar se zaveda, da bo ob prihodu kapitala nastalo več prostora, da bi kakovostnejši skakalci prišli na njegove smuči: "Za pravi denar vsak pride. Na vse kriplje si prizadevam, da bi dobili za bonuse. Če je denar, je vse mogoče."

Domen Prevc, Tilen Bartol in Anže Lanišek med Slovenci ostajajo pri njem tudi v prihodnje, bo pa v času Planice in po njem zanj pestro obdobje. Novačenje za skakalce bo namreč v polnem teku. Zaveda se, da ima na primer Peter Prevc še enoletno pogodbo s Fischerjem, a se prav tako zaveda, da je mogoče ob pravem denarju vsako pogodbo pretrgati.

Še prej pa bi si želel, da bi skakalci dobro končali sezono, tudi tisti, ki niso na njegovih smučeh: "Želim si, da bi bile kakšne stopničke. Privoščim tudi Petru Prevcu, da sezono dobro konča. Da se mu sestavi. Prav tako bi privoščil Robertu Kranjcu in Juriju Tepešu. Da se jima malce strga za konec sezone. Da bosta pridobila samozavest za prihodnje. Za njiju bi bil sploh vesel. Delala sta namreč pošteno, vendar se jima na žalost ni vse sestavilo."