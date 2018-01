Vreme je pokazalo več obrazov, Mikaela Shiffrin le enega #foto

Slalom (ž), Zagreb

Zagrebška snežna kraljica, kakor na Sljemenu nad hrvaško prestolnico imenujejo slalom svetovnega pokala, resda postaja vse bolj bleda senca nekdanjega izjemnega spektakla. Organizacijsko je prireditev sicer še vedno na zelo visoki ravni, a po umiku sprva Janice in nato še Ivice Kostelića je zanimanje domačih navijačev drastično upadlo, kar se letos pozna pri obisku in tudi že manjših tribunah ter skromnejšem spremljevalnem programu.

Zato pa vse bolj svetlo sije zvezda Mikaele Shiffrin. Lani je bila v Zagrebu poklapana, saj je odstopila. Letos se je smejala: tako ob soncu, kot nato tudi v vetru, snegu in dežju, ki so pospremili trinajsto žensko tekmo v Zagrebu. Še tretjič jo je dobila Shiffrinova, tokrat z velikansko prednostjo – 1,59 pred Wendy Holdener.

Fotogalerija Vida Ponikvarja:

Zmaga št. 38

Za Shiffrinovo je bila to že 38. zmaga v karieri in 18. na zadnjih 23 slalomskih tekmah. Do nje je prišla z izjemno agresivnim smučanjem in svojim značilnim dinamičnim pospeševanjem v izrazitem ravninskem delu. V tem elementu je bila krepko pred tekmicami. "Tu rada nastopam. Kljub odstopu leta 2017. Morda sem bila zaradi tega še toliko bolj agresivna. Ne smem popuščati," je po zmagi dejala 22-letna Američanka.

Da je nekaj zavojev pred tekmicami, je pokazala že v prvi vožnji, ko si je priborila kar 1,41 prednosti pred prvo zasledovalko Holdenerjevo. Frida Hansdotter je na šestem mestu zaostajala že več kot dve sekundi, Ana Bucik na 11. mestu pa že več kot tri. V drugem nastopu je bila sicer v težkih razmerah za odtenek manj dominantna, a več kot dovolj hitra za novo prepričljivo zmago.

Maruša Ferk je v drugem nastopu močno napredovala. Foto: Vid Ponikvar

Najboljša Slovenka tokrat Maruša Ferk

Rezultatskega presežka pa tokrat ni ponudila slovenska ekipa, ki je bila sicer občutno boljša kot pred novim letom v Lienzu, a sta tako Maruša Ferk (18. mesto) kot tudi Ana Bucik (24.) priznali, da merita višje. Sta pa prikazali dve zrcalni sliki. Ana je bila boljša v prvi, Maruša pa v drugi vožnji.

Za Meto Hrovat in Klaro Livk se je prvi klasični slalom v letu končal že po prvem teku. Hrovatova je odstopila, medtem ko pa je bila Livkova po pogumnem nastopu od svojega prvega finala oddaljena slabi dve desetinki.

Grenak priokus

"Vstop v leto 2018 je bil veliko boljši kot pa konec prejšnjega leta. Vem pa, da sem lahko še boljša. Črpam lahko predvsem iz druge vožnje, ki je bila bolj zavita in je zahtevala dodajanje hitrosti. V prvi vožnji sem slabše odpeljala spodnji del proge. Pred tem sem bila dobro na poti," je po drugem teku, v katerem je pridobila osem mest, dejala Ferkova.

"Že po štartu nisem ujela ritma. Težko je bilo iskati spremmebo. Borila sem se, nisem pa napadala. Čas je ob tem tekel naprej. A v športu so vzponi in padcu. Storila bom vse, da odpravim težave," je bila nezadovoljna Bucikova.

Ana Bucik tokrat ni mogla biti zadovoljna z nastopoma. Foto: Vid Ponikvar

V četrtek še moški

Dan po ženski preizkušnji bo na Sljemenu na sporedu še moški slalom, na katerem bosta slovenske barve branila rahlo oboleli Štefan Hadalin in Žan Grošelj. Za dekleta pa se začenja priprava na kranjskogorsko Zlato lisico. Na njej bo nastopilo kar devet slovenskih tekmovalk, in sicer Meta Hrovat, Ana Bucik in Andrej Slokar v obeh disciplinah, Tina Robnik, Ana Drev in Desire Aljec le v sobotnem veleslalomu, Maruša Ferk, Klara Livk in Neja Dvornik pa zgolj v nedeljskem slalomu.