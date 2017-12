Mikaela Shiffrin: Tina Maze? Uf, težko bo!

OD NAŠEGA POROČEVALCA IZ LIENZA

Če nadaljevanje sezone svetovnega pokala ne bo postreglo s kakšnim radikalnim zasukom, bo v ženski konkurenci odprt le boj za drugo mesto. Potem ko je marca v Aspnu visoko v zrak dvignila svoj prvi veliki kristalni globus, deluje namreč v olimpijski zimi Mikaela Shiffrin še občutno bolj strah zbujajoče. Ne le zaradi presenetljive smukaške zmage v Lake Louisu, temveč predvsem zaradi območja prevlade, v katero je znova zašla v tehničnih disciplinah, sicer njeni izhodiščni točki in gojišču največjega števila točk.

Po trinajstih tekmah sezone, pri čemer velja poudariti, da je dve izpustila, ima na svojem računu že 821 točk, občutno več kot prvi zasledovalki Viktoria Rebensburg in Tina Weirather skupaj. "Veseli me predvsem, da sem ujela tisti svoj ritem, torej da smučam hitro in pri tem uživam. Lep primer je današnja prva vožnja. To sem jaz," je dejala po četrtkovi slalomski zmagi v Lienzu. Zanjo je bila to že 36. zmaga v karieri. Če dodamo še 16 uvrstitev na preostali dve stopnički po vsega 116 štartih in poudarimo, da je stara komaj 22 let, postane jasno, da spremljamo veliko, zelo veliko zgodbo.

Ob Tini Maze je globoko zajela sapo

"Najbolj smešno je, da mi skoraj vsak dan nekdo ponudi kak statistični podatek. 'Oh, ali veš, da si storila to … Ej, zdaj imaš toliko zmag …' Temu težko sledim. To zame ni pomembno. Želim smučati. Želim uživati. Ne, to tudi niso zgodbe, o katerih bi nekoč pripovedovala svojim otrokom. Z njimi se bom raje pogovarjala o puberteti, težavah fantov in deklet. Saj veste, kaj mislim," je že nekoliko naveličana vprašanj o statističnih nizih dejala Shiffrinova.

Nič kaj brezbrižna pa ni bila, ko smo jo ob slovesu od tiskovnega središča pocukali za rokav in jo povprašali, ali se ji zdi 2.414 točk, kolikor jih je v sanjski sezoni 2012/13 osvojila Tina Maze, dosegljivih. "Uf, zelo težko. No, ne bom dejala, da je nemogoče. Nasprotno, verjamem, da je ta rekord dosegljiv. A nekdo bo potreboval res vročo sezono," je po tem, ko je ob vprašanju globoko zajela sapo in si v primerjavi z izjavami, v katerih niza stalne besedne zveze, vzela čas za razmislek, odvrnila prva dama svetovnega pokala.

Spominja se Tinine izčrpanosti

A zdi se, da je edina realna kandidatka za ta mejnik trenutno prav Shiffrinova, ki je začela širiti paleto disciplin. "To vsekakor ni moj uradni cilj," v smehu dodaja smučarka, pred katero je v tej sezoni še po šest veleslalomov in slalomov ter dve paralelni preizkušnji.

Če bi se torej že letos želela približati mejniku Mazejeve, bi morala dobiti skoraj vse tehnične preizkušnje, ob tem pa točke pobirati tudi v drugih disciplinah. Zato je povsem razumljivo, da je tovrsten pogovor zanjo zgolj hipotetičen. "Spominjam se tiste Tinine sezone. Res je bila izjemna. Predvsem pa vem, da je bila po tisti zimi izjemno izčrpana," pravi lastnica štirih malih kristalnih globusov ter trikratna svetovna prvakinja.

Shiffrinova pleza visoko tudi na večni lestvici. Prav 36 zmag je v svoji karieri osvojila tudi Nemka Katja Seizinger. Naslednja Američankina "tarča" je Marlies Schild, ki s 37 zmagami zaseda šesto mesto večne lestvice. Pred omenjenimi velikimi damami svetovnega smučanja pa so še Lindsey Vonn (78 zmag), Annemarie Moser-Pröl (62), Vreni Schneider (55), Renate Götschl (46) in Anja Pärson (42).

Vprašanje brez odgovora: kako zaustaviti Mikaelo?

"Resno?! Mislite, da bi vam povedala, kako me prehiteti, če bi to vedela," se je na novinarski konferenci po novi zmagi smejalo ameriški mladenki. Tudi v drugih taborih so bili brez pravega odgovora na to vprašanje. "Saj poskušamo, toda … Fantastična je! Navdušuje s svojimi predstavami. Nam pa ne preostane nič drugega, kot da se borimo še naprej," je na primer dejala Švedinja Frida Hansdotter.

Kaj pa pravijo v slovenskem taboru? "Odlikuje jo neverjetna lahkotnost. Ko jo gledam, je vse videti tako zelo preprosto, a v resnici seveda ni. Vsem tekmicam kaže neko novo dimenzijo smučanja, od katere smo še zelo oddaljene," priznava Ana Bucik, njen trener Denis Šteharnik pa dodaja: "Moja razlaga je bolj preprosta. Če ima proga 55 zavojev, jih ona 55 opravi skoraj popolno. Prva zasledovalka jih popolno opravi 42, tretja pa če 30. To je ta razlika. Mikaela v vseh pogojih, na vseh postavitvah in pri kakršnikoli hitrosti smuča z redkimi napakami."