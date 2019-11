Bitko Vlhova-Shiffrin v prvi vožnji dobila Slovakinja, ničla Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvi vožnji uvodnega slaloma za ženske v novi sezoni v Leviju najbolje kaže Slovakinji Petri Vlhovi, ki ima pred najbližjo zasledovalko, branilko malega globusa v tej disciplini, Mikaelo Shiffrin, 13 stotink prednosti. Vse štiri Slovenke so bile prepočasne za finale, še najbližje mu je bila Ana Bucik, ki ga je na 31. mestu zgrešila za zgolj šest stotink.

Slovakinja in Američanka, ki po prihodu v cilj zaradi napake ni bila najbolj zadovoljna s svojo predstavo, sta bili v prvi vožnji razred zase. Tretja po polovici tekme Avstrijka Katharina Truppe za Vlhovo zaostaja že skoraj sekundo.

Brez Slovenk v finalu

Slab dan je za slovenskimi smučarkami. Vse štiri so bile prepočasne za uvrstitev v finale. Še najbližje mu je bila Ana Bucik, ki je na 31. mestu zaostala +3.41 in za šest stotink zgrešila drugo vožnjo. Še sedem stotink počasnejša je bila 34. Maruša Ferk, 18-letna Neja Dvornik je zaostala +4.25, kar je bilo dovolj za 46. mesto, Meta Hrovat, ki je imela najugodnejšo štartno izhodišče od varovank Janeza Slivnika (številka 19) pa je ciljno črto prečkala s +4.34 zaostanka za po prvi vožnji vodilno Vlhovo in pristala na 48. mestu.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 13.15.

Levi, slalom (Ž), štartna lista:

