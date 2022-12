Slab kvalifikacijski skok vodilne na turneji, tri Slovenke pa med 5

Vodilna na silvestrski turneji skakalk Eva Pinkelnig je na kvalifikacijah prve tekme na Ljubnem dosegla le 29. rezultat. Tri Slovenke so bile v ospredju: tretja Nika Križnar, četrta Ema Klinec in peta Urša Bogataj. V lovu na zlato sovo ima Pinkelnigova 23,5 točke prednosti pred Križnarjevo. Prva tekma na Ljubnem bo v soboto, skupna zmagovalka bo razglašena pod žarometi na novega leta dan.

Ljubno ob Savinji Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Z najboljšim dosežkom kvalifikacij je navdušila 18-letna Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je pozdravila poškodbo stopala in ji kaže vse bolje. S skokom, dolgim 91,5 metra, je kvalifikacije dobila 5,8 točke pred Japonko Saro Takanaši, ki to zimo še ni zmagala. Tako kot na obeh tekmah v Beljaku je tudi na kvalifikacijah v Ljubnem tretje mesto zasedla Nika Križnar. Skočila je 89,5 metra. Vodilna na turneji Avstrijka Eva Pinkelnig je skočila le 82 metrov, kar je zadoščalo za 29. mesto. A zares bo šlo šele v soboto, ko se tekma začne ob 16.00.

Na tekmi bo v konkurenci 50 skakalk nastopilo 11 Slovenk. Zelo dobro sta se v kvalifikacijah odrezali tudi Ema Klinec in Urša Bogataj, ki sta osvojili četrto in peto mesto, Nika Prevc je bila 15., Maja Vtič 36., Nejka Repic Zupančič 37., Katra Komar 41., Taja Bodlar 42., Tinkara Komar 44., Ajda Košnjek 46. in Nika Vetrih 49. Brez nastopa na sobotni tekmi je ostala Nika Kraševec na 51. mestu kvalifikacij.

Silvestrska turneja, kvalifikacije, Ljubno:

Tekmovalke bodo na Ljubnem v prvi seriji nastopale v parih na izpadanje. V 11. paru se bosta pomerili Maja Vtič in Nika Prevc, za njima se bo Nejka Repinc Zupančič pomerila z Luiso Görlich. Katro Komar čaka Katharina Althaus, nasprotnica Taje Bodlaj bo Francozinja Josephine Pagnier, Tinkaro Komar čaka Abigail Strate, slovenski par je tudi Urša Bogataj-Ajda Košnjek, Emo Klinec bo izzvala Tamara Mesikova, Niko Križnar čaka Martina Ambrosi, Niko Vetrih pa Sara Takanaši.

Križnarjeva poskuša ujeti 23,5 točke zaostanka

Eva Pinkelnig je po dveh zmagah v zanesljivem vodstvu na turneji. Foto: Guliverimage Po dveh tekmah v Beljaku so se skakalke preselile v Slovenijo, kjer se bo konec tedna na Ljubnem ob Savinji pod žarometi končala druga izvedba turneje. Uvodna polovica je bila v znamenju Eve Pinkelnig, ta je v odlični formi. Štiriintridesetletnica, ki vodi tudi v seštevku svetovnega pokala, je zmagala na obeh preizkušnjah v Beljaku in je v zanesljivem vodstvu turneje. Slovenski tabor veseli, da je njena najbližja zasledovalka Nika Križnar. Dvaindvajsetletnica stopnjuje formo, na Koroškem je bila dvakrat tretja, kar so njene prve stopničke svetovnega pokala v novi sezoni. Križnarjeva za vodilno zaostaja 23,5 točke.

Nika Križnar je turnejo začela z dvema tretjima mestoma in je najbližja zasledovalka vodilne. Foto: Guliver Image

Manj kot točko za Križnarjevo sta v seštevku turneje Anna Odine Stroem (24,2 za Pinkelnigovo) in Katharina Althaus (24,4). Nemke imajo dve močni orožji še na petem (Selina Freitag) in šestem mestu (Anna Rupprecht). Preostale Slovenke so deveta Ema Klinec, 11. Urša Bogataj, 14. Nika Prevc, 30. Katra Komar in takoj za njo še Maja Vtič.

Prva tekma bo v soboto ob 16. uri. V nedeljo bodo kvalifikacije ob 11. uri, zadnja tekma turneje pa ob 16.30.