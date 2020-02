Sedem Slovencev v boj za mesto na skakalnici v Willingenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na veliki napravi Mühlenkopfschanze v Willingenu bo uvrstitev na tekmo lovilo sedem slovenskih orlov.

Poleg standardnih Petra in Domna Prevca, Anžeta Laniška, Anžeta Semeniča in Timija Zajca bodo v kvalifikacijah nastopili še Žiga Jelar, ki si je mesto priboril z dobrimi nastopi v celinskem pokalu in bo štartal kot prvi, priložnost pa bo prvič v tej sezoni dobil tudi izkušeni Jurij Tepeš.

Kvalifikacije se bodo začele ob 15. uri, tekma pa bo na sporedu jutri ob 16. uri.

Prihodnji konec tedna se karavana seli na letalnico v Kulm.

Kvalifikacije: