Jurij Tepeš dočakal, na kar je upal

"Ena od želja je zagotovo, da bi nastopil na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici," pravi slovenski skakalec Jurij Tepeš, ki mu je glavni trener Gorazd Bertoncelj dal priložnost za nastop v svetovnem pokalu. In to ravno na pravšnjih napravah – Willingen velja za večjo skakalnico, na letalnici na Kulmu pa je že stal na tretji stopnički odra za zmagovalce. Ob črnem scenariju bi se lahko po sezoni spogledoval tudi s koncem kariere.

Pred natanko enim letom je Jurij Tepeš zadnjič osvojil točke svetovnega pokala. Na letalnici v Oberstdorfu se je to zgodilo, a ga uvrstitev na 26. mesto kot letalca po duši ni razveselila. Zdaj je dobil novo priložnost, da se preizkusi med najboljšimi v svetovnem pokalu. In to na večjih skakalnicah, na katerih se bolje znajde. Njegova velika želja je, da bi prišel do vozovnice za svetovno prvenstvo v poletih, ki ga bo marca na Letalnici bratov Gorišek gostila Planica.

Kako ste sprejeli informacijo, da ste uvrščeni v ekipo za Willingen in nato še za letalnico na Kulmu?

Zelo sem bil vesel. V ponedeljek me je trener (Igor Medved, op. a.) poklical in mi to sporočil. Super. Kaj naj rečem … Nisem pričakoval, a sem potihoma upal na to. Igor mi je že prejšnji teden rekel, da bom dobil priložnost, če bom normalno skakal. Dokler ti ne sporočijo, se ne želiš veseliti, da ne boš potem razočaran. Ponavadi je tako, da ni nujno, da se tisto, na kar upaš, na koncu uresniči. Upal sem na priložnost. Skakal sem solidno, daleč od tega, da bi bilo dobro. Vse se je izšlo.

Jurij Tepeš je dobil priložnost in bo nastopil vsaj na dveh tekmah svetovnega pokala - ta konec tedna v Willingenu in naslednji na letalnici na Kulmu, kjer je že bil tretji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Potem morate biti hvaležni glavnemu trenerju A-reprezentance Gorazdu Bertonclju, da vam je ponudil prostor pod soncem …

Zagotovo. Od teh, ki so dobili priložnost (nastopila bosta še Anže Semenič in Žiga Jelar, ta je Sloveniji priskakal dodatno kvoto, op. a.), se v celinskem pokalu nisem najbolje izkazal.

Trenutek za to, da ste dobili vozovnico za svetovni pokal, je ravno pravšnji. Willingen velja za večjo skakalnico, Kulm pa je letalnica, te so vam bolj pisane na kožo. Priložnost, da se dokažete pred svetovnim prvenstvom v poletih, ki ga marca gosti Planica, je idealna.

Pravi trenutek je. Vem, da mi obe napravi ustrezata. Predvsem sebi bi rad dokazal, da še lahko skačem. Upam, da ne bom prišel in imel velikih oči, ker toliko časa nisem bil del svetovnega pokala.

Kako so kaj vaši skoki na treningu?

Kar v redu skačem. Na tekmah celinskega pokala nato nisem pokazal pravih skokov. Nekaj težav imam, ker bi rad pokazal preveč. In je ponavadi skok potem slabši. Nisem znal povsem umiriti glave.

Zagotovo pa vam bosta dali priložnosti v svetovnem pokalu dodatno energijo.

Dobrodošlo je, da tudi drugi verjamejo vame. To je dobra popotnica. V glavi se bom moral umiriti, da ne bom pregorel v želji. Da bi se na primer hotel dokazati, ker sem končno dobil priložnost. To je moja največja naloga. Izgubil sem nekaj zaupanja. Tehnika skakanja se je nekoliko spremenila in nisem sledil. Zdaj poskušam. Potrebujem potrditev. Willingen je prava skakalnica za to, da bi jo lahko dobil. Če ne tam, pa na Kulmu. Tam vidim večjo priložnost. Na tisti letalnici prideš višje z mize, še vedno pa znam leteti.

Široko bi rad razprl jadra tudi na marčevskem svetovnem prvenstvu v poletih na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Foto: Matic Ritonja/Sportida Pred sezono ste dejali, da bi radi prišli v ekipo za svetovno prvenstvo na Letalnici bratov Gorišek v Planici. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je pred dnevi poudaril, da bi rad imel v Planici pet močnih adutov za letenje. Vrata so se vam priprla, zdaj jih lahko odprete zlasti z dobrim skakanjem-letenjem v Willingenu in Kulmu.

Ena od želja je zagotovo, da bi nastopil v Planici. Prvi del sezone sem zamudil. Na celinskih pokalih sem skakal preveč na silo. Več kot polovico svetovnega pokala sem zamudil. Res je bilo nekaj smole, ker so tekme celinskega pokala odpadle in se nisem mogel dokazati. Niso mi uspeli pravi skoki. Napredek sem naredil, a na tekmi še nisem pokazal, kar znam. Skoke s treningov moram prenesti na tekme. Moram si bolj zaupati. Lažje bi mi bilo, če bi bil na primer na desetih tekmah svetovnega pokala sedemkrat med trideseterico, kot zdaj, ko bom skakal prvič po daljšem času in se moram dokazati. Nihče pa ni rekel, da bo lahko.

Cene Prevc vam je lahko za vzor. Redki so pričakovali, da bo v tej sezoni tako pogosto prihajal do točk svetovnega pokala, a mu je uspelo.

Cene je zelo dobro izkoristil priložnost. Če bi se približal temu, kar je dosegel, bi bil zadovoljen.

Ne bi rad pogledoval proti črnemu scenariju, če se vam morda ne uspe uvrstiti v ekipo za svetovno prvenstvo … A dejali ste, da boste ob takšnem razpletu razmislili o svoji nadaljnji karieri.

Želja je, da bi še naprej skakal. Če letos ne bo rezultatov, nekako ne morem več tako nadaljevati. Pred dvema letoma sem izgubil tudi službo. Domačim ne morem zažirati kruha, da se bom "afnal" po skakalnicah. To je še dodaten pritisk name. A tako je v športu.