Še ne povsem zdrav Flisar ne misli odnehati

Za Filipom Flisarjem, slovenskim smučarjem prostega sloga, je neposrečena sezona. Pravih rezultatov ni imel, za konec se je težje poškodoval, kar nekaj časa je bil namesto na tekmah v bolnišnicah, pika na i pa je še pandemija novega koronavirusa. A vse to ga ni odvrnilo od tega, da bi postavil smuči v kot.

Čeprav tega še ne potrjuje, bodo navijači najbrž zanj lahko stiskali pesti tudi na olimpijskih igrah v Pekingu.

"Vse te nevšečnosti mi niso vzele volje. Nameravam smučati tudi v naslednji sezoni, kaj čem drugega. Ko se bo stanje z epidemijo umirilo, se bom začel pripravljati, prvo pa dokončati rehabilitacijo. Upam, da bo to kmalu možno," je v pogovoru za STA uvodoma dejal 32-letni Flisar, ki poškodbe do konca še ni pozdravil, še naprej čuti bolečine v predelu poškodovane medenice.

"Moram bi opravljati fizioterapijo, a jih zaradi trenutnih zdravstvenih razmer ne morem. Določenih gibov ne morem delati, teči ne morem, lahko pa vsaj kolesarim. Ne na Pohorju, ampak imam svoja pota, ki niso obljudena. Tako je v normalnih okoliščinah, zdaj pa se tega še bolj držim. Kolesarjenje je trenutno poleg zaporniških telesnih ena redkih stvari, s katero lahko do neke mere vzdržujem pripravljenost, vse druge reči pa bodo morale še nekaj časa počakati," je dejal Mariborčan, ki pravi, da ga trenutne razmere niso posebej prizadele, saj ne bi bilo v drugačnih časih nič drugače.

S poškodbo ni izgubil veliko

"Tekmovalci si v takem času ponavadi vzamemo aktivni premor, tudi današnje stanje lahko imenujemo podobno. Je pa psihološko stanje povsem drugačno. Doma opravljam družinske obveznosti, previjam otroka, a velikokrat pride do tega, da bi od doma najraje ušel. A bom že nekako zdržal, vsaj dolgčas mi ni. Moram pa reči, da sem v karanteno prišel pripravljen, saj sem bil pred epidemijo v osamitvi v bolnišnicah," je dejal nekdanji svetovni prvak, ki meni, da s poškodbo ob koncu sezone ni veliko izgubil, od stanja v Evropi pa tudi ničesar pridobil glede na konkurente.

V tem času je veliko v stiku s prijatelji iz vsega sveta in je na tekočem, kaj se dogaja drugje. V stiku je tudi s svojimi sponzorji na čelu z glavnim Red Bullom, vsi zaenkrat stojijo za njim, nihče naj ne bi krčil sredstev za naslednjo sezono.

Finance ga ne skrbijo

Načrtov za olimpijsko sezono še nima. Foto: Stanko Gruden, STA "Nisem odvisen od Smučarske zveze Slovenije, bolj kot ne me podpirajo le sponzorji. A me to ne skrbi. Zagotovo bo kriza tudi njih prizadela, koga pa ne bo. A večino mojih sponzorjev zagotovo ne tako, da mi ne bi mogli več pomagati. Da ne bi imel finančno pokritih priprav, se ne bojim," finance ne skrbijo nekdanjega svetovnega prvaka.

Načrtov, kako bodo potekale priprave za predolimpijsko sezono, še nima. "Ne, načrtov še nimam. Enostavno jih ne morem imeti, saj se stvari pri meni zdaj spreminjajo iz dneva od dan. A sem dovolj izkušen, da ne potrebujem dva meseca časa, da se ustrezno pripravim. Znam se znajti, znam se podvizati. Zaenkrat sem dogovorjen z Nemci, da nadaljujemo sodelovanje, mislim, da tu ne bi smelo biti težav," je prepričan Flisar, ki se je v preteklosti poleti udeleževal tudi kolesarskih dirk, letos tega ne namerava.

"Mogoče bom odpeljal kakšno dirko, a bolj zase. Ciljev, da bi zmagoval nimam, kolesarstvo jemljem bolj kot trening na zimo. Vsega pa zdaj, ko imam družino, tako ali tako ne morem imeti. Če bi tekmoval še v kolesarstvu, bi lahko vstopil v radikalne spremembe in zaživel samsko življenje. Tega pa si ne želim, "je svoje prioritete v življenju potrdil trikratni olimpijec, ki se je poškodoval na tekmi v švedskem Idreju Fjallu.