Schmidhoferjeva še tretjič na operacijski mizi

Avstrijska smučarka Nicole Schmidhofer, nekdanja svetovna prvakinja v superveleslalomu, je v Gradcu prestala še tretjo operacijo huje poškodovanega levega kolena. Kot so potrdili pri avstrijski smučarski zvezi, je 31-letnica dobro prestala še tretji poseg na istem kolenu po decembrskem padcu.

Štajerka je 19. decembra pri padcu na smuku v Val d'Iseru prebila zaščitno mrežo in se ujela v prostoru med dvema varovalnima ograjama. Reševalci so ji morali pomagati iz mrež, po polurni prekinitvi tekme pa so jo v ciljno areno prepeljali z reševalnimi sanmi.

Schmidhoferjeva je sezono po zapletenem zlomu, pri katerem je imela pretrgane vse vezi v kolenskem sklepu, predčasno končala, še poroča avstrijska tiskovna agencija APA.