Nicole Schmidhofer po hudi poškodbi: Občutek je neopisljiv

"Občutek, ko sem se po tako dolgem premoru zaradi poškodbe končno vrnila na strmine, je neopisljiv. Napetost pred prvimi zavoji je bila zelo velika in skoraj primerljiva z napetostjo tekem svetovnega pokala. Bil je zelo čustven trenutek zame in res sem vesela, da se počutim tako dobro. Koleno je zdržalo in za zdaj sem brez bolečin," je za avstrijsko smučarsko zvezo dejala Štajerka.

Nekdanja svetovna prvakinja v superveleslalomu si je decembra lani v Val d'Iseru strgala kolenske vezi in morala zaradi hude poškodbe na več operacij.

Okrevanje poteka po načrtih, olimpijske igre v Pekingu 2022 pa so glavni cilj Schmidhoferjeve. "Seveda sem še daleč od tekmovalnega smučanja, če pa bo šlo vse po načrtih, bi z ekipo čez mesec dni odpotovala v Copper Mountain v ZDA," je optimistično razpoložena avstrijska reprezentantka.

