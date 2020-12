Konec sezone za nesrečno Avstrijko

Petkovo prvo žensko tekmovalno smukaško preizkušnjo sezone so za približno pol ure prekinili po grozljivem padcu avstrijske specialistke za hitre discipline, ki jo je na delu proge, na katerem so imele težave tudi druge tekmovalke, vrglo v zaščitno ograjo.

Svetovna prvakinja v superveleslalomu iz St. Moritza (2017) je šla na progo s številko 11, tik za Slovenko Ilko Štuhec, ki je pred tem odlično opravila s progo.

Enaintridesetletna smučarka je pri hitrosti 115 km/h v zavoju s smučmi prerezala mrežo in v gozdu ostala skrita pred kamerami. Kar nekaj časa je bilo mogoče spremljati mučne prizore reševanja ponesrečene tekmovalke, ki so jo v ciljno areno prepeljali z reševalnimi sanmi.

Kot so sporočili, je tekmovalka ostala ujeta med dvema zaščitnima mrežama. To je bila njena prva tekma v sezoni in očitno tudi zadnja. Pregled z magnetno resonanco na kliniki Hochrum blizu Innsbrucka je namreč pokazal, da si je strgala križno vez in stransko vez v levem kolenu.

Schimdhoferjeva, zmagovalka treh smukov v Lake Louisu in superveleslaloma v Garmisch-Partenkirchnu, je sezono 2018/19 končala kot zmagovalka smukaškega seštevka svetovnega pokala.

V Val d'Iseru je danes na sporedu še en ženski smuk. Na odseku, na katerem se je poškodovala Avstrijka, je imela težave tudi Italijanka Federica Brignone, ki se je odločila, da bo izpustila današnjo smukaško preizkušnjo.

Iz Mednarodne smučarske zveze so sporočili, da bodo enega od odpadlih dveh ženskih superveleslalomov, ki bi morala biti v začetku decembra v St. Moritzu izpeljali v Crans Montani 24. januarja.

V Crans Montani bo po novem trojni tekmovalni spored, pred tem bodo 22. in 23. januarja skušali izpeljati še dva ženska smuka.

