Koronavirus povzroča težave v skakalnem programu

Pandemija novega koronavirusa je pripeljala do nove spremembe v smučarsko-skakalnem sporedu. Potem ko so Japonci odpovedali tekme svetovnega pokala skakalk v Zau, so zdaj odpovedali še preizkušnje svetovnega pokala v obeh konkurencah v Sapporu.

Ključni razlog, da so se Japonci odpovedali gostiteljstvu tekem svetovnega pokala v Sapporu, je zvišanje pozitivnih testov na otoku Hokaidu v zadnjih dneh. "Naša ključna naloga je, da zagotovimo varnost velikega števila udeležencev, od tujih športnikov in osebja do domačih skakalcev. Prišlo smo do spoznanja, da je najbolje, da tekme odpovemo," so besede organizatorjev povzeli pri kyodonews.net.

Skakalnica Okurayama bi morala gostiti tako tekme svetovnega pokala v ženski konkurenci (9. in 10. januar) kot v moški (6. in 7. februar). Japonci so že pred tem odpovedali tekme za dekleta v Zau (14.–17. januar).

Kaj bo z odpovedanimi tekmami v Sapporu, še ni jasno. Poljski mediji pišejo, da bi bil lahko nadomestni gostitelj Klingenthal.

Svetovni pokal v moški konkurenci se začenja čez teden dni v Wisli. Foto: Sportida

Skakalci čez teden v Wisli, skakalke decembra v Lillehammerju

Svetovni pokal za skakalce se začenja že čez teden dni v Wisli, kjer bosta 21. in 22. novembra ekipna in posamična tekma. Glavni trener slovenske A reprezentance Gorazd Bertoncelj bo na Poljskem računal na naslednjo sedmerico: Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Anže Semenič in Bor Pavlovčič.

Pri dekletih je uvod v svetovni pokal postavljen na prvi konec tedna v decembru (4.–6. december) v Lillehammer.